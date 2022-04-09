تطور قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بـ 49.7 بالمائة، مع موفى الثلاثي الاولى 2022

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تطورت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، لتبلغ 767 عملية استثمار بقيمة 130.7 مليون دينار (م د)، مقابل 753 عملية استثمار بقيمة 80.3 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2021، اي بزيادة بنسبة 1.9 بالمائة من حيث العدد و49.7 بالمائة من حيث القيمة.وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 684 موطن شغل قار مقابل 741 خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حول نتائج الاستثمارات الفلاحية.وشهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة، مقارنة مع مخطط التنمية 2016–2020، تراجعا بـ 31.4 بالمائة من حيث العدد و21.6 بالمائة من حيث القيمة.وبينت معطيات الوكالة ان الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن تطورت بشكل ملحوظ لتبلغ قيمة 38.6 م.د مقابل 4.3 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021 مقابل 1.4 م د في نشاط الصيد بالكركارة القاعية بعد أن كانت في حدود 0.1 م د.كما نمت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتمثل 6 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة 5.8 م د في نشاط تربية الأسماك في الأقفاص العائمة.وزادت، أيضا، الاستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد بـ 78.7 بالمائة فيما مثلث المعاصر حوالي ثلث الاستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأوّلي.وتشير معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ان الاستثمارات المصادق عليها، انتفعت بمنح قيمتها 35.8 م د، أي ما يمثل 27.4 بالمائة من حجم الاستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناهز 29.7 م. د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.ووفق نشرية الوكالة، تمت خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، المصادقة على إسناد 7 قروض عقارية بقيمة 1 م د مقابل 9 قروض بقيمة 1.5 م د، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.وستمكن هذه القروض من إدماج 64 هكتارا من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 113 هكتارا من الأراضي، خلال نفس الفترة من سنة 2021.