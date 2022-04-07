تونس تشارك من 5 إلى 7 أفريل 2022 في صالوني " انكودمتك" بفرنسا و" وورد فود بولندا" في وارسو

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تشارك تونس في صالوني " انكودمتك" الذي يقام في فضاء المعارض "بورت دي فرساي" بباريس "وورد فود بولاندا" في وارسو وذلك من 5 إلى 7 أفريل 2022وتؤثث الجناح التونسي بصالون "انكودمتك" والذي يمسح 50 مترا مربعا، 8 مؤسسات تعمل في مجال المكونات الطبيعية ، وفق ما نشره مركز النهوض بالصادرات الخميسكما يحضر ضمن المشاركة التونسية مختلف شركاء تونس، الذين سعوا إلى ضمان عرض جيد للمنتجات في هذا الصالون، الذي يستقبل كل سنة عدد كبير من المهنيين في قطاع مستحضرات التجميل.وزار سفير تونس بفرنسا، محمد كريم جموسي، الجناح التونسي وكان له لقاء مع المشاركين تناول فرص التصدير الممكنة وإمكانات تطويرها.ونظم مشروع الوصول إلى أسواق المنتجات الغذائية الزراعية والمحلية" بامبت" في إطار المشاركة التونسية ، لقاء مع وسائل الإعلام والمجلات المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل، بهدف الترويج للمنتجات التونسية وخاصة زيت التين الشوكي .وعلى هامش المشاركة التونسية وبالتعاون مع برنامج النهوص بالتوريد السويسري ، تم تنظيم لقاء توجيهي لفائدة الوفد التونسي بهدف مزيد التعرف على قطاع مكونات مستحضرات التجميل وهيكلة السوق في أوروبا وكذلك الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال وأدوارهم.وفي الفترة ذاتها (من 5 إلى 7 أفريل 2022 ) ينظم مركز النهوض بالصادرت مشاركة تونس، في صالون " وورد فود بولاندا، في وارسو وذلك بالتنسيق مع السفارة التونسية في وارسو.وتهدف المشاركة التونسية ، إلى ترويج المنتجات الوطنية وتقديم المنتج التونسي القابل للتصدير إلى السوق البولندية التي تمثل فيها المواد الغذائية نسبة 9 بالمائة من الصناعة الغذائية في الاتحاد الأوروبي.وأتيحت الفرصة في هذا السياق ، لثلاث شركات تونسية لعرض منتجات متنوعة من المواد الغذائية الفلاحية، وهي التمور ومشتقاتها وزيت الزيتون والأعشاب العطرية ، والطماطم المجففة والخرشوف المعلب.كما تم عرض منتجات أخرى مثل المكرونة والكسكسي وزيت الزيتون البيولوجي والطماطم المعلبة و"الهريسة" والنبيذ والمرطبات والمعجنات الصناعية.يذكر أن صالون" وورد فود بولاندا"، يعد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في الأغذية والمشروبات في وارسو، يقام سنويا ويستقطب 350 عارضا و 68223 زائرا مهنيا من 25 دولة. وقد شاركت تونس في النسخة الافتراضية لهذا الصالون خلال سنة 2021.