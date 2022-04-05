ليالي المحمدية الموسيقية في دورتها الأولى من 27 الى 29 أفريل

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ينظم المعهد العمومي للموسيقى بمدينة المحمدية من ولاية بن عروس الدورة الأولى لتظاهرة "ليالي المحمدية" الموسيقية، وذلك من 27 الى 29 افريل الجاري بالشراكة مع بلدية المكان.وتتضمن التظاهرة مجموعة من العروض الموسيقية حيث سيكون عرض الافتتاح بإمضاء فرقة الموسيقى العربية للمعهد العمومي للموسيقى ببن عروس بقيادة أنور العرفاوي، مع كورال بقيادة حمزة الجراية ويسرى الزغبي.وتخصص السهرة الموسيقية الثانية لعرض "المالوفوجية" للموسيقي ماهر الهمامي، فيما يقدم الثنائي سنية بالنية وهيام غطاس عرض الاختتام من خلال معزوفات على آلتي العود والكمان.وتحتضن "قبة الباي" او حمام الباي تظاهرة "ليالي المحمدية" وهو معلم تاريخي شيد في عهد المشير أحمد باي عاشر البايات الحسينيين (1837-1855)، وتمت إعادة تهيئته من قبل بلدية المحمدية والجامعة الوطنية للبلديات التونسية وسفارة الاتحاد الاوروبي بتونس، حيث يحتضن المعلم حاليا مقر المعهد العمومي للموسيقى بالمحمدية .وستساهم تظاهرة "ليالي المحمدية" في تثمين المعلم الاثري "قبة الباي" وإبراز خصوصياته، وتعزيز إشعاع الانشطة الثقافية بمنطقة المحمدية والمناطق المحيطة بها.