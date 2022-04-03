جولة عالمية جديدة لعرض "بلو-مقام" للفنان أنور براهم

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ينطلق الفنان التونسي عازف العود أنور براهم بداية من شهر أفريل الجاري في جولة فنية عالمية جديدة لعرضه الموسيقي "بلو- مقام" بمصاحبة المع نجوم الجاز، على غرار دايف هولوند على آلة الكنترباص، وجاك ديجونات على آلة الباتري، ودجانغو باتس على البيانو، حيث يقدم الرباعي على مسارح عدد من العواصم الأوروبية أهم المقاطع الموسيقية التي تضمنها البوم "بلو- مقام" الصادر سنة 2017 وذلك بتوزيع موسيقي جديد، ورؤية فنية عصرية تجمع بين موسيقى الجاز والبلوز والموسيقى العربية الأصيلة.وستكون أولى محطات انور براهم الموسيقية يوم 05 افريل بسويسرا، تليها فرنسا يوم 11 ماي والمانيا يوم 13 ماي الى جانب عروض بامستردام واسطمبول بتركيا وسلوفينيا حيث ستمتد جولته الفنية الى غاية يوم 24 جوان القادم.ويعاود انور براهم مصافحة جمهوره المتعطش لاعماله الموسيقية التي تنهل من عوالم الموسيقى العربية والغربية حيث ستكون موسيقى الجاز عنوانا بارزا في "بلو- مقام" بالاضافة الى موسيقى البلوز دون إغفال الموسيقى العربية التونسية والشرقية .وانور براهم الذي اختار ان يقدم عرضه العالمي الاول "بلو- مقام" مساء 26 أوت 2017 في اختتام الدورة 53 لمهرجان الدولي بالحمامات، يسعى في جولته الفنية الجديدة الى تعميق الوعي بالموسيقى كاسلوب للتعايش ونبذ الصراعات بين الشعوب من خلال المزج بين النمط الموسيقي الغربي (الجاز والبلوز) والموسيقى العربية بمقاماتها الواسعة، حيث يحمل آلة العود التي برع في العزف عليها منذ نعومة أظفاره لتكون اداة حوار بين موسيقات العالم في اطار مدونة موسيقية متسمة بالشاعرية والثراء والتنوع.ويمكن القول ان انور براهم الذي برع في تطويع الموسيقى الغربية والعربية ظل على امتداد 40 عاما من النشاط الموسيقي الجاد نموذجا فريدا للفنان المبتكروالمجدد، حيث تجاوزت شهرته الآفاق وحلق في سماء العالمية بفضل نزعته التحررية في الفن واصراره على تجاوز القيود والقوالب الجاهزة في الصناعة الموسيقية، وهو بذلك يقدم مثالا عن كونية الموسيقى التي تلامس الوجدان وتوحّد الإنسان أينما كان.