باجة واحوازها تشهد اضطرابا في امدادات مياه الشرب بداية من منتصف غد الاربعاء بسبب ضيانة خزان تزويد

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اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة منتصف نهار يوم غد الأربعاء بمدينة باجة وأحوازها.واضافت الشركة، في بلاغ اصدرته الثلاثاء، انها برمجت أشغال صيانة على مستوى الخزان 5000م3 المزود لمدينة باجة وأحوازها مما سيؤدي الى انقطاع على مستوى امدادات المياه.وتوقعت الشركة استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة صباحا من يوم الخميس 31 مارس 2022 بعد استكمال أشغال الصيانة.