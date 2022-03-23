بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي 26-24 وينفرد بالصدارة

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فاز الترجي الرياضي على النادي الافريقي 26-24 ، اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي، في قمة مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد.وانفرد الترجي الرياضي، بفضل هذا الفوز، بالصدارة بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط فيما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 8 نقاط في المركز الثاني.في قاعة طبلبةنسر طبلبة - جمعية الحمامات 22-20في قاعة سوسةالنجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 23-22في قاعة الزواويالترجي الرياضي - النادي الافريقي 26-241- الترجي الرياضي التونسي 10 52- النادي الافريقي 8 53- النجم الساحلي 7 54- نادي ساقية الزيت 6 55- نسر طبلبة 3 56- جمعية الحمامات 2 5