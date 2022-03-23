بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي 26-24 وينفرد بالصدارة

فاز الترجي الرياضي على النادي الافريقي 26-24 ، اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي، في قمة مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد.
وانفرد الترجي الرياضي، بفضل هذا الفوز، بالصدارة بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط فيما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 8 نقاط في المركز الثاني.
وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة والترتيب:
في قاعة طبلبة
نسر طبلبة - جمعية الحمامات 22-20
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 23-22
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الافريقي 26-24
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 10 5
2- النادي الافريقي 8 5
3- النجم الساحلي 7 5
4- نادي ساقية الزيت 6 5
5- نسر طبلبة 3 5
6- جمعية الحمامات 2 5
وانفرد الترجي الرياضي، بفضل هذا الفوز، بالصدارة بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط فيما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 8 نقاط في المركز الثاني.
وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة والترتيب:
في قاعة طبلبة
نسر طبلبة - جمعية الحمامات 22-20
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 23-22
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الافريقي 26-24
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 10 5
2- النادي الافريقي 8 5
3- النجم الساحلي 7 5
4- نادي ساقية الزيت 6 5
5- نسر طبلبة 3 5
6- جمعية الحمامات 2 5
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