بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): الترجي الرياضي يفوز على النادي الافريقي 26-24 وينفرد بالصدارة


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 17:36قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز الترجي الرياضي على النادي الافريقي 26-24 ، اليوم الاربعاء بقاعة الزواوي، في قمة مقابلات الجولة الخامسة لمرحلة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد.

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وانفرد الترجي الرياضي، بفضل هذا الفوز، بالصدارة بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط فيما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة والترتيب:
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في قاعة طبلبة
نسر طبلبة - جمعية الحمامات 22-20
في قاعة سوسة
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 23-22
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الافريقي 26-24

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 10 5
2- النادي الافريقي 8 5
3- النجم الساحلي 7 5
4- نادي ساقية الزيت 6 5
5- نسر طبلبة 3 5
6- جمعية الحمامات 2 5

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