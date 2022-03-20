رابطة أبطال إفريقيا : وضعية المجموعة الثالثة بعد الجولة الخامسة

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في ما يلي وضعية المجموعة الثالثة ضمن مرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, بعد إجراء مباريات الجولة الخامسة امس السبت:جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - الترجي الرياضي (تونس) 0-3شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) 2-01. الترجي الرياضي 11 5 تأهل للدور ربع النهائي2. شباب بلوزداد 11 5 تأهل للدور ربع النهائي-------------------------------------------------- ----3. النجم الساحلي 3 54. جوانينغ غالاكسي 1 5جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) - النجم الساحلي (تونس) 1-1شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس) 1-1النجم الساحلي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0-0النجم الساحلي (تونس) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 4-0الترجي الرياضي (تونس) - النجم الساحلي (تونس) 0-0جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) 1-2النجم الساحلي (تونس) - الترجي الرياضي (تونس) 0-2شباب بلوزداد (الجزائر) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 4-1المباريات المتبقية :الجولة السادسة (1 - 2 أفريل) :الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)النجم الساحلي (تونس) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا)