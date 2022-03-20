رابطة أبطال إفريقيا : وضعية المجموعة الثالثة بعد الجولة الخامسة

في ما يلي وضعية المجموعة الثالثة ضمن مرحلة المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, بعد إجراء مباريات الجولة الخامسة امس السبت:
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - الترجي الرياضي (تونس) 0-3
شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) 2-0
الترتيب نقاط لعب
1. الترجي الرياضي 11 5 تأهل للدور ربع النهائي
2. شباب بلوزداد 11 5 تأهل للدور ربع النهائي
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3. النجم الساحلي 3 5
4. جوانينغ غالاكسي 1 5
مباريات لعبت :
جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) - النجم الساحلي (تونس) 1-1
شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس) 1-1
النجم الساحلي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0-0
النجم الساحلي (تونس) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 4-0
الترجي الرياضي (تونس) - النجم الساحلي (تونس) 0-0
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) 1-2
النجم الساحلي (تونس) - الترجي الرياضي (تونس) 0-2
شباب بلوزداد (الجزائر) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 4-1
المباريات المتبقية :
الجولة السادسة (1 - 2 أفريل) :
الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)
النجم الساحلي (تونس) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا)
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - الترجي الرياضي (تونس) 0-3
شباب بلوزداد (الجزائر) - النجم الساحلي (تونس) 2-0
الترتيب نقاط لعب
1. الترجي الرياضي 11 5 تأهل للدور ربع النهائي
2. شباب بلوزداد 11 5 تأهل للدور ربع النهائي
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3. النجم الساحلي 3 5
4. جوانينغ غالاكسي 1 5
مباريات لعبت :
جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) - النجم الساحلي (تونس) 1-1
شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي الرياضي (تونس) 1-1
النجم الساحلي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر) 0-0
النجم الساحلي (تونس) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 4-0
الترجي الرياضي (تونس) - النجم الساحلي (تونس) 0-0
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) 1-2
النجم الساحلي (تونس) - الترجي الرياضي (تونس) 0-2
شباب بلوزداد (الجزائر) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا) 4-1
المباريات المتبقية :
الجولة السادسة (1 - 2 أفريل) :
الترجي الرياضي (تونس) - شباب بلوزداد (الجزائر)
النجم الساحلي (تونس) - جوانينغ غالاكسي ( بوتسوانا)
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