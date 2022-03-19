تصفيات مونديال قطر - قائمة المنتخب المالي لمواجهة تونس

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كشف محمد ماغسوبا مدرب المنتخب المالي لكرة القدم اليوم السبت عن قائمة ب28 لاعبا للمواجهة المزدوجة مع تونس في الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022.وشهدت هذه القائمة بالخصوص حضور متوسط ميدان ايفرتون الانقليزي عبدولاي دوكوري والظهير الايمن لاينتراخت فرانكفورت الالماني المامي توري لاول مرة في صفوف المنتخب المالي.وفي ما يلي القائمة الكاملة:في حراسة المرمى:بوسو ابراهيم مونكورو ( مازمبي - الكونغو الديمقراطية) - اسماعيل ديارا ديوارا (مالمو- السويد) - دجيغي ديارا (يونغ افركا - تنزانيا).في الدفاع:هامارا تراوري (رين - فرنسا) - مامادو فوفانا (اميانس - فرنسا) - ماساديو هايدارا (لونس - فرنسا) - امادو دانتي (ستروم غراز - النمسا) - بوبكر كيكي كوياتي (ماتز- فرنسا) - موسى سيساكو (ستندار لياج - بلجيكا) - سينو كوليبالي (ديجون- فرنسا) - المامي توري (فرانكفورت - المانيا) - شيخ تراوري (ديجون - فرنسا).في وسط الميدان:دياديي ساماسيكو (هوفنهايم - المانيا) - محمد كامارا (رد بول سالزبورغ - النمسا) - لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا - ايطاليا)- اليو ديانغ (الاهلي - مصر) - امادو هايدارا (لايبزيغ - المانيا) - ايف بيسوما (برايتون - انقلترا) - عبدولاي دوكوري (ايفرتون - انقلترا) - شيخ عمر دوكوري (لانس - فرنسا).في الهجوم:موسى دجينبو (ساوثمبتون - انقلترا) - اداما تراوري (تريبازول - مولدوفا) - موسى دومبيا (ريمس - فرنسا) - عبدولاي ديابي (الجزيرة - الامارات) - ابراهيما كوني (لورون - فرنسا) - ابراهيم سيسوكو (نيور - فرنسا) - نيني دورجيليس (رايد - النمسا) - ساليو غيندو (لاسي - البانيا).