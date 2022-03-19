كاس الاتحاد الافريقي - النادي الصفاقسي يسعى للتدارك رغم صعوبة الرهان

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يخوض النادي الرياضي الصفاقسي يوم غد في لوساكا (زامبيا) مع فريق زاناكو الزامبي مباراة الجولة لخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (المجموعة الاولى) وهو يمنى النفس بفوز يبقى على امل ولو كان ضئيلا من اجل التاهل لربع نهائي المسابقة.وكان النادي الصفاقسي وصل امس إلى مطار لوزاكا - زمبيا بعد ان خاض يوم الاربعاء مباراة متاخرة لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بئر الاحمر مع اتحاد تطاوين ثم سافر من مطار تونس قرطاج الى زامبيا عبر الدوحة .ويبحث النادي الصفاقي عن الفوز على الفريق الزامبي صاحب المركز الاخير بلا رصيد ويطارد بصيص امل من اجل تدارك موقفه في الترتيب حيث انه مطالب بجمع 6 نقاط من مقابلتيه المتبقيتين في سباق دور المجموعات على ان يقترن ذلك بهزيمة اهلي طرابلس في الجولتين الخامسة والسادسة حتى يتمكن من الحصول على احدى البطاقتين المؤهلتين لربع النهائي.ولئن تبدو المهمة صعبة جدا حيث يبدو الرهان قد حسم لفائدة بيراميدس المصري واهلي طرابلس فان النادي الصفاقسي مدعو لتقديم مباراة قوية ورد الاعتبار لنفسهوتنطلق المباراة غدا الأحد بداية من الساعة 14:00 (بتوقيت تونس) بالملعب الوطني للأبطال بلوزاكا.ويحتل النادي الرياضي الصفاقسي المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى بأربعة نقاط خلف كل من بيراميدز المصري ( 10 نقاط) وأهلي طرابلس الليبي ( 9 نقاط) بينما يتذيل نادي زاناكو الترتيب برصيد خال من النقاط.ويسعى أبناء المدرب جورج كوستا للظفر بنقاط المباراة كاملة لتعزيز الحظوظ في الترشح إلى الدور المقبل من المسابقة الإفريقية في انتظار ما ستنتهي عليه مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس التي ستدور مساء الأحد بداية من الساعة الثامنة.يذكر أن النادي الصفاقسي سيكون محروما من خدمات مهاجمه فراس شواط وذلك نتيجة للإصابة التي تعرض لها في مواجهة بيراميدس المصري يوم الأحد الفارط بملعب حمادي العقربي برادس ويعول على أيمن الحرزي وحسين علي لكسب رهان الهديف .- في حراسة المرمىأيمن دحمان - محمد الهادي قعلول - صبري بن حسن- في خط الدفاعمحمد النصراوي - حسام دقدوق - علاء غرام - نور الزمان الزموري - محمد بن علي - محمود غربال - غيث المعروفي - أسامة البحري- في خط الوسطشادي الهمامي - عبد الله العامري - نابي كامارا - وليد القروي - مليك رايح - أنس الشبلي - عبد الرحمان توري- في خط الهجوممحمد هشام النقاش - أيمن الحرزي - حسين علي - اسماعيل دياكيتي