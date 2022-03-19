تصفيات كأس العالم / المنتخب التونسي يشرع اليوم في تحضيراته لمقابلة مالي

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يشرع المنتخب الوطني لكرة القدم بداية من اليوم السبت والى غاية يوم 23 مارس الجاري في التحضيرات استعدادا للمواجهتين المرتقبتين امام نظيره المالي لحساب الدور الثالث من تصفيات كأس العالم قطر 2022 حيث سينزل ضيفا على منافسه يوم 25 مارس الحالي، قبل استقباله في ملعب حمادي العقربي برادس يوم 29 مارس.وستخوض العناصر الوطنية اليوم، حصة تدريبية أولى بملعب المرسى الذي سيحتضن أيضا الحصة التدريبية الثانية ليوم غد الأحد. وستدور تمارين الاثنين والثلاثاء بالملعب الفرعي برادس على أن تدور كل الحصص على الساعة الرابعة مساء.وستكون حصة يوم الاثنين مفتوحة للإعلاميين، على أن يكون السفر إلى باماكو يوم الأربعاء 23 مارس بعد إجراء حصة صباحية في ملعب المرسى.