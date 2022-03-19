تصفيات كأس العالم / المنتخب التونسي يشرع اليوم في تحضيراته لمقابلة مالي


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 13:30قراءة: 0 د, 33 ث
      
يشرع المنتخب الوطني لكرة القدم بداية من اليوم السبت والى غاية يوم 23 مارس الجاري في التحضيرات استعدادا للمواجهتين المرتقبتين امام نظيره المالي لحساب الدور الثالث من تصفيات كأس العالم قطر 2022 حيث سينزل ضيفا على منافسه يوم 25 مارس الحالي، قبل استقباله في ملعب حمادي العقربي برادس يوم 29 مارس.

...

وستخوض العناصر الوطنية اليوم، حصة تدريبية أولى بملعب المرسى الذي سيحتضن أيضا الحصة التدريبية الثانية ليوم غد الأحد. وستدور تمارين الاثنين والثلاثاء بالملعب الفرعي برادس على أن تدور كل الحصص على الساعة الرابعة مساء.
وستكون حصة يوم الاثنين مفتوحة للإعلاميين، على أن يكون السفر إلى باماكو يوم الأربعاء 23 مارس بعد إجراء حصة صباحية في ملعب المرسى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 243035



  4.66% (480094 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 19 مارس 2022 | 16 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:58 18:32 15:53 12:34 06:25 04:58
Babnet
15°
Babnet15°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1214°-1217°-1017°-918°-11
  • Avoirs en devises
    23356,3

  • (18 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,26352 DT        1$ =2,97460 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 mars)   629,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   