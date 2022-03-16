مدنين: نسبة تقدّم أشغال المسبح المغطّى بمدنين ناهزت 80 بالمائة ونحتاج لمبلغ 1.3 مليون دينار لاستكمالها 

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أكّد الاسعد العمامي المندوب الجهوي للشباب والرياضة في مدنين أنّ المشاريع المعطّلة في المجال الرياضي تكاد تكون منعدمة، باستثناء مشروع المسبح المغطّى في مدينة مدنين والذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 80 بالمائة، ويتطلب استكماله تمويلا إضافيا يبلغ 1،3مليون دينار وقد تمّ رفع هذه الاحتياجات إلى سلطة الإشراف".وتابع المندوب الجهوي مشدّدا على أن " التقصير الحاصل في استكمال ماتبقّى من أشغال المسبح يعود إلى إخلال شركات المقاولة بالتزاماتها التعاقدية، ممّا أدّى إلى طلب تمويلات تجاوزت الاعتمادات المخصّصة"، مؤكّدا أن الاستثمار في مجال الرياضة في ولاية مدنين، عرف تطوّرا هامّا، حيث ارتفعت ميزانية التنمية في قطاعي الشباب والرياضة إلى 4.8 مليون دينار سنة 2022 بعد أن كانت 1.720 مليون دينار في 2021، ممّا يترجم القيمة التي تحظى بها الرياضة في مختلف ربوع الجهة ومدى الإقبال على ممارسة الرياضة إذ بلغ عدد المجازين 7745 هذه السنة مواصلا نسقه التصاعدي(7096 مجازا في سنة 2020).وعلى مستوى البنية التحتية الرياضية أشار المندوب الجهوي إلى أنّ عدد الملاعب المعشّبة في الجهة يبلغ 20 ملعبا وعدد القاعات المغطّاة تطوّر إلى 10 قاعات، حيث ستشهد السنة الحالية ، تدشين الملعب المعشّب في الجدارية والقاعة الرياضية المغطّاة ببن قردان، وستنطلق في غضون هذه السنة أشغال انجاز مركز الطب وعلوم الرياضة بعد استكمال الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وسيتم كذلك تركيز السبّورة اللاّمعة بملعب بن قردان وتدعيم شبكة الانارة حتى يكون جاهزا لاحتضان المباريات القارية".وحول مشاكل قطاع الرياضة في ولاية مدنين قال العمامي إن القطاع لا يعاني من مشاكل خاصة بل إن أغلبها تعتبر مشتركة مع بقية جهات الجمهورية لاسيما الداخلية منها، وأبرزها النقص الحاد في إطارات التربية البدنية بالمؤسسات التربوية بسبب النقل التي ساهمت في تكريس التقسيم غير العادل بين الجهات.وأضاف أن القطاع يسجّل نقصا على مستوى المدرّبين في بعض الرياضات مثل التنس وتنس الطاولة والسباحة،فضلا عن المشاكل المالية لأغلب الجمعيات الرياضية".وختم المندوب الجهوي تصريحه إلى (وات) بالإشارة إلى أن ولاية مدنين تعدّ قبلة لعدد هام من المواعيد والمحطات الشبابية والرياضية في هذه الفترة من ذلك النهائيّات الوطنية للملاكمة أكابر وكبريات من 15 إلى 17 مارس بالقاعة المغطاة بمدنين،والتصفيات الجهوية للكاراتي للاصاغر والصغريات في مدنين، وملتقى الودادية الوطنية لحكام كرة القدم،يوم 22 من نفس الشهر،والمهرجان الوطني للفروسية في ميدون من 18 إلى 20 مارس والدورة الأولى لمخيّم الصحراء والتي انتهت اليوم في صحراء الظاهر من معتمدية بني خداش فضلا عن سباقات الرالي التي تنتظم في ربوع ولاية مدنين على مدار السنة ممّا يساهم في تدعيم السياحة الرياضية.