كاس العالم 2022 - عملية القرعة لتوزيع المجموعات يوم الجمعة 1 افريل المقبل


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 14:45 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ستجري عملية القرعة الخاصة بتوزيع مجموعات مونديال قطر 2022 يوم الجمعة 1 افريل المقبل.
وتحدد القرعة المنتخبات ستواجه بعضها البعض في كل مجموعة ضمن الدور الاول ( دور المجموعات ) الخاص بالمونديال ( 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر2022).
...


وضمن 14 منتخباً التأهل لنهائيات كاس العالم بقطر 2022 وهي منتخبات
ألمانيا والدنمارك والبرازيل وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا
..

وإنجلترا وسويسرا وهولندا والأرجنتين وإيران وكوريا الجنوبية
وتتواصل التصفيات بالنسبة للبقية من اجل ضمان مقعد في كأس العالم
وستُقام مباريات الدور الفاصل بالنسبة للقارة الافريقية يومي 25 و29 مارس الجاري .

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 من مختلف القارات خلال شهر جوان المقبل بعد اجراء مقابلات الملحق.
وستنضم الدول المتأهلة الـ31 إلى منتخب الدولة المستضيفة قطر للمشاركة في القرعة النهائية .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242535



  3.23% (332842 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 11 مارس 2022 | 8 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:36 05:10
Babnet
18°
 Babnet19° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-919°-1118°-1118°-1318°-14
  • Avoirs en devises
    23296,3

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,25443 DT        1$ =2,96698 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   988,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   