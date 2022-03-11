كاس العالم 2022 - عملية القرعة لتوزيع المجموعات يوم الجمعة 1 افريل المقبل

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ستجري عملية القرعة الخاصة بتوزيع مجموعات مونديال قطر 2022 يوم الجمعة 1 افريل المقبل.وتحدد القرعة المنتخبات ستواجه بعضها البعض في كل مجموعة ضمن الدور الاول ( دور المجموعات ) الخاص بالمونديال ( 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر2022).وضمن 14 منتخباً التأهل لنهائيات كاس العالم بقطر 2022 وهي منتخباتألمانيا والدنمارك والبرازيل وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربياوإنجلترا وسويسرا وهولندا والأرجنتين وإيران وكوريا الجنوبيةوتتواصل التصفيات بالنسبة للبقية من اجل ضمان مقعد في كأس العالموستُقام مباريات الدور الفاصل بالنسبة للقارة الافريقية يومي 25 و29 مارس الجاري .ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين لنهائيات كأس العالم 2022 من مختلف القارات خلال شهر جوان المقبل بعد اجراء مقابلات الملحق.وستنضم الدول المتأهلة الـ31 إلى منتخب الدولة المستضيفة قطر للمشاركة في القرعة النهائية .