"فتشاطة" معرض تشكيلي بسيدي بوسعيد من 12 إلى 31 مارس 2022

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تنظم الجمعية التونسية للفن التشكيلي المعاصر بالتعاون مع رواق صلاح الدين بسيدي بوسعيد معرضا تشكيليا للوحات الفنية ذات الأحجام الصغيرة يحمل عنوان "فتشاطة" وذلك من 12 إلى 31 مارس الحالي.معرض "الأحجام الصغيرة" هو موعد سنوي دأبت على تنظيمه الجمعية منذ سنوات إلا أنه توقف منذ عامين بسبب جائحة كوفيد19 بحسب ما أفادت رئيسة الجمعية الفنانة نورة بن عياد في تصريح صباح اليوم لـ"وات".وأوضحت أن معرض "فتشاطة" الذي سيفتتح بعد ظهر السبت (س 16)، يتضمن 70 عملا لثلة من الفنانين التشكيليين من بينهم محمد بن مصباح وسعاد المهبولي وعبد الوهاب الشارني وكوثر الجلازي وليندا عبد اللطيف وعبد الرحمان بلخشين وعلي اللواتي ومنجي معتوق وغيرهم من المبدعين.وتنظم الجمعية التونسية للفن التشكيلي المعاصر سنويا معرضين أحدهما مخصص للوحات ذات الأحجام الصغيرة يقام في سيدي بوسعيد في بداية السنة والثاني للأحجام الكبيرة في موفى العام. وكانت قد نظمت من 24 سبتمبر إلى 15 أكتوبر الماضيين معرضا بعنوان "بيغ" بمشاركة ثلاثين فنانا تشكيليا، أقيم بفضاء "سانت كروا" بنهج جامع الزيتونة بالمدينة العتيقة.وتم إنشاء الجمعية التونسية للفن التشكيلى المعاصر سنة 2016 بهدف النهوض بالفنون التشكيلية بمختلف توجهاتها وتكريس الإبداع الفنى كأداة للحوار بين الافراد وفق تصريح رئيسة الجمعية الفنانة التشكيلية نورة بن عياد.