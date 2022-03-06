النجم الساحلي يعلن انتهاء مرحلة روجي لومار

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اعلن النجم الساحلي يوم الاحد عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك عن انتهاء تجربة المدرب الفرنسي روجي لومار مع فريق اكابر كرة القدم.وجاء في بيان لفريق جوهرة الساحل "أعرب روجي لومار عن رغبته في الانسحاب من تدريب الفريق الأول للنجم الساحلي وفي التوصل إلى صيغة توافقية لفسخ العلاقة التعاقدية التي تجمع بين الطرفين".واضاف "على الرغم من محاولاتها المتعددة والحثيثة لاقناعه بمواصلة التجربة إلى آخر الموسم، فإن الهيئة المديرة عبرت له في آخر الأمر عن تفهمها لرغبته وتتوجه له بالشكر والامتنان على العمل الكبير الذي قام به صلب الفريق وتعتبره دوما أحد المدربين التاريخيين الذين تركوا بصمة لن تمحي في تاريخ النجم الساحلي".وكان النجم الساحلي تعاقد مع روجي لومار في نوفمبر الماضي خلفا للسعد الدريدي لكن النتائج لم ترتق الى مستوى تطلعات الانصار رغم الاستفاقة النسبية في الفترة الاخيرة بالفوز على مستقبل سليمان والتعادل امام النادي الافريقي في اطار البطولة ما جعل الفريق يتنفس الصعداء ويتقدم الى المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية منعشا اماله في سباق المراهنة على احدى المراتب الثلاث الاولى المؤهلة الى مرحلة التتويج.كما لم تكن نتائج النجم الساحلي في دور المجموعات برابطة الابطال الافريقية ايجابية بعدما اكتفى بثلاثة تعادلات في مرحلة الذهاب وضعته في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين صاحبي الطليعة الترجي الرياضي وشباب بلوزداد الجزائري بينما يتذيل جوانينغ غلاسكي البوتسواني الترتيب بنقطة واحدة.ولم يكشف النجم الساحلي بعد عن بديل روجي لومار.وسبق للومار ان درب النجم الساحلي في مناسبتين اخريين 2013-2014 و2018-2019 تمكن خلالهما من الظفر بكاس تونس 2014 والبطولة العربية 2019.