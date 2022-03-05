كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية

في ما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال الــ24 ساعة الماضية
/بنزرت
تينجة 3، ماطر ومنزل بورقيبة 1، بنزرت المحطة وبنزرت المدينة 2، سجنان7
/جندوبة
طبرقة 5 ، عين دراهم 4
/القصرين
سبيطلة وحاسي الفريد 8 ، جدليان 3، حيدرة 10 ، سبيبة 4، تالة 6 ، القصرين الجنوبية 14، ماجل بلعباس 3، القصرين الشمالية 10
/سليانة
سليانة 2، كسرى 8، مكثر 6
/القيروان
الحاجب والعلا 2، القيروان 1
/قبلي
قبلي وسوق الأحد1
/نابل
الهوارية 2
/بنزرت
تينجة 3، ماطر ومنزل بورقيبة 1، بنزرت المحطة وبنزرت المدينة 2، سجنان7
/جندوبة
طبرقة 5 ، عين دراهم 4
/القصرين
سبيطلة وحاسي الفريد 8 ، جدليان 3، حيدرة 10 ، سبيبة 4، تالة 6 ، القصرين الجنوبية 14، ماجل بلعباس 3، القصرين الشمالية 10
/سليانة
سليانة 2، كسرى 8، مكثر 6
/القيروان
الحاجب والعلا 2، القيروان 1
/قبلي
قبلي وسوق الأحد1
/نابل
الهوارية 2
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