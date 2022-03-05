كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية

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/بنزرتتينجة 3، ماطر ومنزل بورقيبة 1، بنزرت المحطة وبنزرت المدينة 2، سجنان7/جندوبةطبرقة 5 ، عين دراهم 4/القصرينسبيطلة وحاسي الفريد 8 ، جدليان 3، حيدرة 10 ، سبيبة 4، تالة 6 ، القصرين الجنوبية 14، ماجل بلعباس 3، القصرين الشمالية 10/سليانةسليانة 2، كسرى 8، مكثر 6/القيروانالحاجب والعلا 2، القيروان 1/قبليقبلي وسوق الأحد1/نابلالهوارية 2