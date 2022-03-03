المصادقة على مشاريع خاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 500 ميغاواط

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انتظم مساء يوم الاربعاء في قصر الحكومة بالقصبة موكب للمصادقة على مشاريع الإنتاج الخاصة للكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميغاواط.وأشرفت على الموكب رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وحضره عدد من الوزراء والسفراء الأجانب وممثلين عن المؤسسات المانحة والمستثمرين أصحاب اللزمات، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي.ووفق البلاغ تأتي هذه اللزمات في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج الانتقال الطاقي وذلك من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف انتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية في خمس ولايات وهي تباعا تطاوين ( 200 ميغاواط ) وتوزر) 50ميغاواط) وسيدي بوزيد ) 50ميغاواط) والقيروان ( 100ميغاواط ) وقفصة ) 100ميغاواط)وتنتمي مشاريع اللزمات إلى شركات SCATEC سكاتاك النرويجية وانرجي نرفيا ENERGIE NARVEAالمغربية الفرنسية وتيبا أمايا TEBA AMEAالصينية الإماراتية.وتقدر قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع ب 1200 مليون دينار ستساهم في خلق مواطن شغل إضافية بحوالي 200 موطن شغل قار وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر.وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة وستمكن المشاريع المصادق عليها في هذا الصدد من التخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمائة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار من مصاريف الغاز، هذا بالإضافة إلى المزايا الأخرى لهذه المشاريع في مجال تنمية الإقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.ووفق البلاغ الحكومي ، تعمل تونس على الرفع من مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030 من خلال تركيز 3800 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة.