الرابطة الأولى (مباريات مؤجلة) - الترجي للانفراد بالصدارة والنجم للخروج من عنق الزجاجة

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يسعى الترجي الرياضي الى تحقيق الفوز على ضيفه امل حمام سوسة للانفراد بصدارة المجموعة الاولى بينما يتطلع النجم الساحلي الى كسب حواره امام ضيفه مستقبل سليمان للخروج من عنق الزجاجة يوم الاربعاء في اطار مقابلتين مؤجلتين لحساب الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.على ملعب حمادي العقربي برادس، يبدو الترجي الرياضي متصدر ترتيب المجموعة الأولى شراكة مع اتحاد تطاوين برصيد 16 نقطة لكل منهما مرشحا لتخطي عقبة ضيفه أمل حمام سوسة الوافد حديثا على الرابطة المحترفة الاولى وصاحب المركز الخامس بمجموع 11 نقطة بالنظر لفارق الخبرة والرصيد البشري بين الفريقين. ويطمح ابناء المدرب راضي الجعايدي الى الخروج بالعلامة الكاملة لمواصلة سلسلة انتصاراتهم المحلية بفوز ثالث على التوالي يمكنهم من استرجاع الريادة التي تخول لصاحبها اقتحام مرحلة التتويج باسبقية 3 نقاط حوافز من جهة وتاكيد الوجه الطيب الذي ظهروا في الكلاسيكو الاخير امام النجم الساحلي ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا رغم الاكتفاء بالتعادل السلبي من جهة اخرى.وفي المقابل، سيعمل امل حمام سوسة المنتشي بآخر فوز له السبت الماضي على حساب النادي البنزرتي بهدف دون رد لحساب الجولة التاسعة على لعب مباراة تكتيكية للخروج بنتيجة ايجابية أقلها نقطة التعادل في سعيه من اجل كسب رهان انهاء المرحلة الاولى على الاقل في المركز الرابع او الخامس لضمان بقائه مبكرا في قسم النخبة.وضمن المجموعة ذاتها، يستضيف نجم المتلوي صاحب المركز السابع قبل الاخير برصيد 6 نقاط يوم الخميس النادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع بمجموع 13 نقطة في مواجهة سيرفع خلالها المدرب شاكر مفتاح وكامل عناصر فريقه شعار الانتصار لايقاف نزيف النقاط بعد خسارتين متتاليتين بما يساعده في مرحلة اولى على كسب مسافة اضافية على نادي حمام الانف متذيل الترتيب لكنه سيجد في طريقه منافسا تحدوه بدوره رغبة جامحة في تحقيق الفوز الاول تحت قيادة مدربه البرتغالي جورج كوستا لمصالحة انصاره اثر العثرتين الاخيرتين في سباق كاس الكونفدرالية الافريقية امام الاهلي طرابلس الليبي وبيراميدز المصري وذلك قبل المواجهة المرتقبة يوم الاحد القادم على ملعب الطيب المهيري امام الترجي الرياضي في كلاسيكو مثير قد يكون مداره صدارة المجموعة.وفي المجموعة الثانية، سيكون ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير مسرحا لمواجهة ساخنة بين النجم الساحلي وضيفه مستقبل سليمان باعتبار الوضعية الشائكة للفريقين في اسفل الترتيب وهو ما يجعل المباراة غير قابلة للقسمة على اثنين. وينتظر ان يرمي فريق جوهرة الساحل بجميع أوراقه لتحقيق انتصار غائب عنه منذ 28 اكتوبر الماضي بهدف الشروع في عملية الانقاذ والتدرج في سلم الترتيب نحو اقتناص المرتبة الثالثة على الاقل لضمان الترشح الى مرحلة التتويج ودخول كلاسيكو السبت المقبل امام النادي الافريقي في رادس بمعنويات مرتفعة.ومن ناحيته، يدخل مستقبل سليمان اللقاء بنية تدارك خسارته في الجولة الأخيرة على ميدانه أمام الأولمبي الباجي بهدف نظيف باعتباره يدرك جيدا ان عثرة جديدة سترمي بالفريق اكثر نحو دهاليز الشك في فترة قد يصعب خلالها التعويض وهو ما يوحي بمباراة هجومية ومفتوحة في ظل تشبث الفريقين بالانتصار.في ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي - أمل حمام سوسةالحكم: جلال السحبانيفي ملعب المتلوينجم المتلوي - النادي الصفاقسيالحكم: اسامة بن اسحاقفي ملعب مصطفى بن جناتالنجم الساحلي - مستقبل سليمانالحكم: محرز المالكي