منتدى "بادر" للإقتصاد الإبداعي" يوم 4 مارس بمدينة الثقافة

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تنظم وزارة الشؤون الثقافية منتدى "بادر" للإقتصاد الإبداعي يوم الجمعة 04 مارس 2022 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وذلك بالشراكة مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.ويطرح المنتدى رؤية متجددة للتحفيز على الاندماج ضمن منظومة الاقتصاد الثقافي الرقمي.كما يسعى إلى تأسيس لقاءات باعتبارها مكون أساسي في رسم استراتيجية ثقافية تراهن على حيوية الشباب والمؤسسات الناشئة المدعوة إلى تصور حلول مبتكرة للصناعات الثقافية كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي، وعلى قدرة هذه التقنيات والصناعات المرتبطة بها على توظيف الخريجين من الشباب وكذلك ريادة أعمال الذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية.ويرتبط "منتدى بادر للإقتصاد الإبداعي" بإطلاق حزمة من المبادرات، وسينتقل في مرحلة ثانية للجهات (تفعيل الملتقى في الجهات) ما من شأنه أن يساهم في تكريس بيئة فريدة لحوار مؤسس ومثمر بين صناع القرار وصناع الثقافة، بمشاركة جمهور المهتمين والمتدخلين من أجل فهم أعمق وتقبل أفضل للتغيرات التي يعيشها القطاع الثقافي اليوم.