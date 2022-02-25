مركز النهوض بالصادرات: تونس تشارك في معرض طرابلس الدولي كضيفة شرف من 9 الى 15 ماي 2022

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أعلن مركز النهوض بالصادرات، الجمعة، عن مشاركة تونس في معرض طرابلس الدولي، بصفتها ضيفة شرف، وذلك من 9 إلى 15 ماي 2022 بالعاصمة الليبية طرابلس.ويعد معرض طرابلس الدولي، أحد أقدم التظاهرات التجارية في إفريقيا ويتيح الفرصة للقاء العارضين من جميع القطاعات على غرار البناء والأثاث والأدوية و الحرف اليدوية والخدمات.وتعود النسخة 48 للمعرض ، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، في حلة جديدة مغايرة تماما للتظاهرات السابقة، حيث من المنتظر ان تجمع عارضين دوليين قادمين من تونس ومصر والجزائر وإيطاليا وتركيا.ويتعين على الشركات التونسية الراغبة في المشاركة في هذا المعرض أن ترسل فقط عبر البريد الإلكتروني إلى العناوين التالية: Lbenjemaa@tunisiaexport.tn saroussi@tunisiaexport.tn) ،