الرابطة الأولى (الجولة التاسعة): قمة في المنستير ومباريات قوية بين فرق أسفل الترتيب

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تجرى يومي السبت والأحد مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في مرحلتها الأولى.وستكون منقوصة من مقابلتين ستجرى في وقت لاحق بسبب مشاركة الترجي الرياضي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي في المسابقتين الافريقيتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية).وتتميز هذه الجولة بكونها ذات أهمية كبرى لعديد الفرق سواء منها الباحثة عن أحد المقاعد الثلاثة المؤهلة لمرحلة التتويج أو الساعية الى تفادي النزول.ففي المجموعة الأولى، يستضيف أمل حمام سوسة صاحب المركز السادس بـ 8 نقاط النادي البنزرتي صاحب المركز الخامس بـ 10 نقاط، في مباراة سيدخلها زملاء اللاعب مصعب ساسي بشعار الفوز بغية الابتعاد من منطقة "النزول" في حين أنّ النادي البنزرتي الذي غادره مدربه سفيان الحيدوسي يريد تعويض خسارته أمام جمهوره في الجولة الماضية أمام اتحاد تطاوين بنتيجة 1 – 0 والمحافظة على حظوظه ليكون أحد الفرق الستة التي ستتواجد في مرحلة "البلاي أوف".وفي ملعب بئر لحمر البلدي، يواجه اتحاد تطاوين صاحب المركز الثاني بـ 13 نقطة متذيل المجموعة الأولى نادي حمام الأنف برصيد 5 نقاط، في مباراة شعارها الأول والأخير لأبناء المدرب شكري الخطوي هو الانتصار دون سواه من أجل تعزيز فرص التأهل لمرحلة التتويج تزامنا مع سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق، عكس "الهمهاما" الذي يكافح من أجل البقاء ضمن فرق النخبة ويرى في عودته من تطاوين بنتيجة إيجابية أبرزها النقاط الثلاثة أملا ومنطلقا للإنقاذ.وبدوره سيكون ملعب بن قردان مسرحا للقاء اتحاد المكان صاحب المركز الرابع برصيد 12 نقطة و نجم المتلوي صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط في مباراة تبدو في ظاهرها في متناول الفريق المحلي العازمين على العودة الى سكة الانتصارات والقفز الى احد المراكز الثلاثة الأولى، بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام نادي حمام الأنف، في حين سيسعى ابناء المدرب شاكر مفتاح الى العودة للديار بنتيجة إيجابية اقلها نقطة التعادل خاصة وأنّ المنافس صعب المراس في ميدانه.وفي المجموعة الثانية، يستقبل الاتحاد المنستيري متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة مستقبل الرجيش صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، في قمة مباريات المجموعة، في مباراة يسعى من خلالها ابناء المدرب فوزي البنزرتي الى تحقيق الانتصار السادس لفريق عاصمة الرباط من أجل تعزيز الصدارة وتأكيد أنّ النتائج الإيجابية والترتيب المميز لم تكن من فراغ وأنّ الاتحاد المنستيري سيكون هذا الموسم منافسا جديا ليس على التأهل لمرحلة التتويج فحسب، انّما للمراهنة على لقب البطولة، خلافا للضيوف الساعيين الى تعويض خسارة الجولة الماضية على ميدانهم أمام النادي الافريقي بنتيجة 1 – 0 وتثبيت مركزهم ضمن الثلاثي الأول في الترتيب.ومن ناحيته، يسعى مستقبل سليمان صاحب المركز الخامس برصيد 7 نقاط (تنقصه مقابلة) الى الفوز على ضيفه الأولمبي الباجي، الذي يملك في رصيده نفس عدد النقاط مع مضيفه، وتحقيق الانتصار الثاني له في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم، من أجل تدارك سلسلة النتائج السلبية والخروج من عنق الزجاجة وذلك بعد أن صنع الحدث العام الماضي وأنهى البطولة في المركز الخامس بـ 40 نقطة، وهو تقريبا نفس المبتغى الذي يرمي اليه المدرب سعيد السايبي للخروج بفريقه من منطقة الخطر خاصة وأنّ فريقه لم يحقق منذ بداية المرحلة الأولى سوى انتصارين في الجولة الأولى والثانية تحت شاراف المدرب المنسحب شهاب الليلي وقبل أن تتلاحق اثرها الهزائم والنتائج المخيبة لفريق مدينة "السكر".لتوفير افضل حظوظ النجاح برمجت هيئة الاولمبي الباجي تربصا مغلقا بتونس العاصمة قبل التحول الى سليمان. و بدوره لن تكون مهمة الترجي الجرجيسي متذيل الترتيب بـ 7 نقاط بالسهلة حين يستقبل على أرضية ميدانه هلال الشابة صاحب المركز الرابع بـ 9 نقاط نظرا لكون مستوى الفريقين متقارب للغاية، حتى أنّ آخر مواجهة بينهما كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، وهو ما يوحي أنّ المباراة ستشهد تنافسا كبيرا بين الفريقين من أجل خطف النقاط الثلاثة، رغم أنّ الضغط سيكون مسلطا على فريق عاصمة الزياتين الذي دخل مرحلة الاياب بتشكيلة محورة بنسبة اكثر من 60 بالمئة بعد سلسلة من الانتدابات في المركاتو الشتوي ساعدت الفريق على كسب اول فوز له في البطولة في الجولة الماضية على حساب الاولمبي الباجي في باجة بهدف لصفر.وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة التي تنطلق جميعها عند الساعة الثانية بعد الظهر:المجموعة الأولىفي ملعب حمام سوسةأمل حمام سوسة - النادي البنزرتيالحكم: كريم الخميريفي ملعب بئر لحمر البلدياتحاد تطاوين - نادي حمام الأنفالحكم: فرج عبد اللاويفي ملعب بن قرداناتحاد بن قردان - نجم المتلويالحكم: نضال بن لطيففي ملعب الطيب المهيري بصفاقسالنادي الصفاقسي - الترجي الرياضيملعب سليمان البلديمستقبل سليمان - الأولمبي الباجيالحكم: نصر الله الجواديفي ملعب جرجيسالترجي الجرجيسي - هلال الشابةالحكم: وليد الجريديفي ملعب مصطفى بن جناتالاتحاد المنستيري - مستقبل الرجيشالحكم: يوسف السرايريملعب حمادي العقربي برادسالنادي الافريقي - النجم الساحلي