وزارة السياحة: وفود أجنبية ومن دول الجوارستشارك في فعاليات إحياء الذكرى السادسة لملحمة بنقردان

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أكدت اللجنة المشرفة على فعاليات إحياء الذكرى السادسة لملحمة بنقردان التي تنطلق من 2 الى 7 مارس 2022، لدى لقائها ، الجمعة، بوزير السياحة محمد المعز بلحسن، ان الإحتفالات ستكون متميزة هذه السنة بمشاركة وفود أجنبية ومن دول الجوار، وبحضور عدد هام من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.وتولت اللجنة خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، تقديم آخر الإستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالذكرى، واستعراض أهم مكونات البرنامج ومختلف فقراته التي ستعكس بطولات أبناء الجهة وصمودهم أمام الإرهاب وبسالة القوات الأمنية والعسكرية.وأفادت في ذات السياق، انه سيتم خلال هذه التظاهرة المراوحة بين الجانب الإحتفالي والثقافي والفكري، والتركيز على رمزية هذه الذكرى بالنسبة للإلى الجهة والبلاد ككل، مما سيمكن وفق تقديرها، من بعث رسائل هامة للعالم خاصة في معنى الصمود ومقاومة الإرهاب.وأضافت انه سيتم تنظيم معرض خاص بالصناعات والحرف التقليدية، على هامش الفعالية، للتعريف بخصوصيات الجهة الثقافية والحضارية، مع دعوة الحضور إلى اكتشاف ما تزخر به الجهة من موروث ثقافي وحضاري متميز.من جانبه أشار المعز بلحسن، بأن الوزارة قد دعمت الإحتفاء بهذه الذكرى التي تترجم الروح الوطنية لأهالي بنقردان وبطولة القوات الأمنية والعسكرية وصمودها أما م آفة الإرهاب، مؤكدا مواصلة تقديم الدعم اللازم لإنجاحه وطنيا ودوليا ليكون في مستوى قيمة الحدث.يذكر أن مدينة بنقردان قد شهدت يوم 7 مارس 2016 هجوما مسلحا من قبل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في محاولة للسيطرة عليها والاعلان عن امارة جديدة تابعة لهذا التنظيم وقوبل الهجوم بتصدي قوات من الجيش الوطني التونسي والحرس الوطني والشرطة، وتواصلت الاشتباكات المتقطعة الى يوم 9 مارسوبلغ عدد القتلى في حصيلة نهائية لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني 55 قتيلا، منهم 36 مسلحا، و12 من الجيش والقوات الأمنية، و7 مدنيين، في ما بلغ عدد الجرحى 27 فردا، إضافة إلى اعتقال 7 مسلحين.