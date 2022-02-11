عرض "ودعة" للثنائي عايدة النياتي وزياد الزواري يوم 14 فيفري بمسرح الأوبرا

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يحتضن مسرح الاوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة يوم 14 فيفري الجاري العرض الاول للمشروع الموسيقي "ودعة" للثنائي عايدة النياتي وزياد الزواري، وذلك بمشاركة نحو 35 فنانا من تونس وكندا وصربيا.وقد استوحى عرض "ودعة" اسمه من التطريز اليدوي الذي يزين اللباس التقليدي لأهل الجنوب التونسي للدلالة على خصوصية العرض الموسيقي من حيث التصور الفني والمضامين الضاربة في عمق الأصالة التي تختزل جمالية الموسيقى التراثية التونسية بالموسيقى العصرية .ويعد هذا العرض رحلة موسيقية حالمة عبر العالم انطلاقا من الموروث الموسيقي التونسي، وهو مشروع فني تم توزيعه على ثلاث إقامات فنية لدى التحضير له بمساندة صندوق دعم المشاريع الفنية التابع لوزارة الشؤون الثقافية .كما يشكل العرض حوارا فنيا بين الموسيقى السيمفونية والجاز، والموسيقى الشعبية البدوية التونسية، بتوزيع فني معاصر من خلال فقرات موسيقية فيها الكثير من الابداع والتجديد على مستوى الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، حيث سيكون الجمهور على موعد مع صوت الفنانة التونسية عايدة النياتي في تناغم مع عازف الكمان زياد الزواري ومشاركة موسيقية خاصة للفنان الكندي كارل جانوسكا، والفنانة الصربية ميرجانا نسكوفيك، إلى جانب مشاركة عناصر اوركسترا "فيلارمونيك" من بلغراد.وعايدة النياتي نجمة عرض "ودعة" فنانة تونسية تجمع بين الغناء والتلحين وكتابة الاغاني، وقد اهتمت بمجال الموسيقي منذ طفولتها وعملت على تطوير موهبتها الموسيقية عبر التسلح بالمعرفة والبحث في موسيقات العالم .وجهت عايدة النياتي اهتمامها في الاونة الاخيرة نحو المدونات الموسيقية المتوسطية، مثلما تعمقت في مختلف اللهجات المحلية والايقاعية المتنوعة والثرية للموروث الموسيقي التونسي، وكانت لها العديد من المشاركات في مهرجانات في تونس على غرار مهرجان "المدينة" بالعاصمة والمهرجان الدولي للموسيقى التقليدية بتستور فضلا عن مشاركتها في تظاهرات موسيقية بفرنسا والمانيا ولبنان والاردن وتركيا وفلسطين والهند ..أما زياد الزواري وهو عازف شاب من مواليد 1983 فقد عرف بموهبته الفريدة في العزف على الة الكمان في سن مبكرة ، تحصل سنة 1996 على الميدالية الذهبية للفنانين الشبان المبدعين لمهرجان الكرم بتونس، وعلى الميدالية الذهبية في اللقاء الاول للموسيقيين الشباب العرب بدبي سنة 1998 .بدأ مسيرته المهنية عازفا محترفا بفرقة الفنان اللبناني وديع الصافي، مثلما احتك بالعديد من الموسيقيين العالميين امثال سيلفان لوك وماتياس دوبليسي وبيون سيك وغيرهم وكان له العديد من التجارب الموسيقية التي تجمع في مضامينها بين الموسيقى العربية الأصيلة والموسيقى الغربية .