البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة

Publié le Samedi 11 Decembre 2021 - 17:21 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - شبيبة المنازه 82-80 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 70-70)
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - اتحاد الانصار 80-69
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - الملعب النابلي 71-59
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان 87-82
في قاعة مزالي
الاتحاد المنستيري - الملعب الصفاقسي 109-58


الترتيب ن
1- الزهراء الرياضية 29
2-الاتحاد المنستيري 28
- النادي الافريقي 28
4- شبيبة القيروان 26
- النجم الرادسي 26
6- شبيبة المنازه 22
- الملعب النابلي 22
- الدالية الرياضية بقرمبالية 22
9- اتحاد الانصار 21
10- الملعب الصفاقسي 15

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