البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:

في قاعة القرجاني



النادي الافريقي - شبيبة المنازه 82-80 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 70-70)

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرادسي - اتحاد الانصار 80-69

في قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - الملعب النابلي 71-59

في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان 87-82

في قاعة مزالي

الاتحاد المنستيري - الملعب الصفاقسي 109-58





الترتيب ن

1- الزهراء الرياضية 29

2-الاتحاد المنستيري 28

- النادي الافريقي 28

4- شبيبة القيروان 26

- النجم الرادسي 26

6- شبيبة المنازه 22

- الملعب النابلي 22

- الدالية الرياضية بقرمبالية 22

9- اتحاد الانصار 21

10- الملعب الصفاقسي 15



