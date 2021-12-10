وزيرة المالية: "قريبا سندخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي"

وات - أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في تصريح إعلامي، مساء الخميس بسوسة، أن تونس "ستدخل قريبا في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي".



واوضحت وزيرة المالية، بمناسبة افتتاح الدورة 35 لأيام المؤسسة بسوسة، أن الاتصالات والمشاورات بين الحكومة التونسية والصندوق قد انطلقت معبرة عن أملها في الوصول إلى اتفاق مع هذه المؤسسة المالية.



وقالت إنّ "الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستحرك النمو وتشجع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية جراء الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد".



وأضافت، في هذا الإطار، أن المؤسسات المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا "ستشملها إجراءات في قانون المالية لسنة 2022".



وشددت، في سياق أخر،على أن وزارة المالية "تعمل على ايجاد الحلول للوضع الاقتصادي الصعب ووضعية المالية العمومية التي تعرفها البلاد مع الإعداد لبرنامج إصلاحات كبرى".



ولفتت إلى أن قانون المالية 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية "دون الرفع من الضرائب المباشرة على الأفراد والمؤسسات".



كما يتضمن نفس القانون إجراءات تتعلق بالإصلاحات الجبائية ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازي إلى جانب رقمنة الإدارة والتشجيع أكثر على عمليات الدفع الرقمي.



وتنتظم الدورة 35 لأيام المؤسسة، التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المؤسسة والجمهورية...شركاء في إعادة البناء" وتتواصل حتى 11 ديسمبر 2021.







