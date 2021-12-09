كاس العرب للفيفا - صافرة المانية لمباراة المنتخب التونسي ونظيره العماني لحساب الدور ربع النهائي

سيتولى طاقم تحكيم الماني ادارة مباراة المنتخب التونسي لكرة القدم ونظيره العماني المقررة يوم الجمعة بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة لحساب الدور ربع النهائي لكاس العرب للفيفا.



ويتالف طاقم التحكيم من الحكم دانيال سيبيرت والمساعدين رافائيل فولتين وكريستيان غيتيلمان.



وسيكون النيوزيلندي مات كونغير حكما رابعا بينما تم تعيين تيفيتا ماكازيني من تونغا كحكم احتياطي.



