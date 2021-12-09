الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها ترتفع ب 4ر18 % الى 391 مليون دينار، موفى اكتوبر 2021

ارتفع عدد العمليات الاستثمارية التي صادقت عليها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، حتى موفى اكتوبر 2021، الى 2562 عملية بقيمة 9ر391 مليون دينار، اي بزيادة قدرها 11 بالمائة في العدد وب4ر18 بالمائة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، حسب النشرية الشهرية للوكالة لشهر نوفمبر 2021.



وافادت نشرة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، انه مقارنة بالمخطط الاستثماري 2016 – 2020، شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة انخفاضا بنسبة 2ر31 بالمائة على مستوى العدد وبما يعادل 5ر29 بالمائة على مستوى القيمة.



واستفادت الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 1ر117 مليون دينار وهو ما يمثل 9ر29 بالمائة من حجم الاستثمارات المصادق عليها مقابل 7ر96 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2020.



ووافقت لجان منح الامتيازات، في ما يهم القروض العقارية الفلاحية على منح 51 قرضا بقيمة 8 ملايين دينار مقابل 41 قرضا بقيمة 2ر6 ملايين دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية.



ومكنت هذه القروض من ادماج 581 هكتار من الاراضي في الدورة الاقتصادية مقابل 401 هك في سنة 2020 و694 هك في سنة 2019.









