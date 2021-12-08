دبي اكسبو/مسابقة الايام الرقمية التونسية: فوز طالبة وشركتين ناشئتين ومحضنة مؤسسات

وات - (من مبعوثة (وات) /غادة السبوعي)- حازت الطالبة التونسية، نور القروي، والمؤسسة الناشئة "كلاس كويز" والمؤسسة الصغرى "بيوايرلاس" ومحضنة المؤسسات "نوفايشن سيتي" على الجوائز الاولى في مسابقة "الايام الرقمية المنتظمة بدبي (الامارات) من 7 الى 9 ديسمبر 2021 على هامش "دبي اكسبو 2020".



وشارك في المسابقة التي تم إطلاقها أمس الثلاثاء، شركتان وخمسة طلاب وخمس حاضنات مؤسسات و11 مؤسسة ناشئة قاموا بعرض مشاريعهم على زائري وضيوف الجناح التونسي الذين صوتوا إلكترونيا لاختيار الأفضل منهم.



وأفادت الطالبة نور القروي، هندسة البرمجيات، سنة ثالثة في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا والفائزة بالجائزة الأولى عن فئة الطلاب، في تصريح ل"وات"، أن المعهد اختارها لأنها تتمتع بصفة طالبة / رائدة أعمال.



وأوضحت ان المنصة الخاصة بإنشاء موقع الكتروني خاص (يتضمن كل المعلومات الشخصية) تمكن صاحبه من النشر الالي باعتبار ان التصميم جاهز، اذ يقوم الحريف فقط بإضافة مهاراته والمشاريع التي عمل عليها ملاحظة أنه منذ إطلاق المنصة قبل شهر، قام مصممو هذا المشروع بإنشاء مواقع الكترونية مجانية لفائدة المهندسين في انتظار جعل هذه الخدمة بمقابل.



وفي ما يتعلق بجائزة فئة الشركات الناشئة، التي تحصلت عليها شركة "كلاس كويز" لصاحبتها صابرين إبراهيم، وهي عبارة عن منصة تعليمية مخصصة لتلاميذ المدارس الابتدائية من خلال محتوى ذكي يدمج الألعاب بالمعلومات يتناسب مع حاجيات التلاميذ.



وتمكن هذه المنصة التعليمية الذكية ، التي تستهدف التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة، من التعلم بطريقة ممتعة. اما "بيوايرلاس" الفائزة عن فئة الشركات الصغرى والمتوسطة، فهي مشغل انترنت الأشياء تقدم حلولا مندمجة لاقتصاد الموارد (استهلاك الكهرباء والماء والوقود..)، وفق ما افاد به الرئيس التنفيذي للشركة، كريم الخراط.

وأوضح قائلا: "هذه المؤسسة التي احدثت سنة 2016، تقدم مستشعرات الاتصال الداخلي (الاجهزة) المصنعة محليا من قبل شركتنا، وهي منصة ضمنية مع الذكاء الضروري للكشف عن التسربات والمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولترشيد الاستهلاك".

وقال الخراط "يتم تسويق برمجياتنا في المغرب وفرنسا وسويسرا، وتوجهنا نحو إفريقيا والشرق الأوسط" ، مضيفا أن "وجودهم في "إكسبو دبي" يهدف إلى تمثيل تونس في خطوة أولى، وإظهار الكفاءات التونسية في التكنولوجيا"، علاوة على البحث عن شركاء سواء كانوا تجاريين أو حتى ماليين.

وبخصوص "نوفايشن سيتي" الفائزة عن فئة محاضن المؤسسات، وهي قطب المنافسة بسوسة والتي ترتكز على مبدا الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف الى تحقيق التكافؤ بين الفاعلين في مجال الابتكار في تونس من خلال بعث مناخ اعمال متصل بعضه ببعض ويتكون من شركات مبتكرة وصناعية ومراكز بحوث وجامعات ومدارس الهندسة، حسب مديرها العام، هشام التركي.



ويمثل الطلبة المشاركون في هذه المسابقة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمدرسة العليا للاتصالات بتونس والمدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية.



وشملت المؤسسات الناشئة غالكتاك (ألعاب) وكيور بيوميك (صحة رقمية) وواتناو (طاقة) وايستوريا (رحلات/تكنولوجيا) وان جي ساين ودروبي (فلاحة/تكنولوجيا) وفولفيلمانت بريدج (لوجستيك) وسيباكس (فلاحة/تكنولوجيات) وكلاس كويز (تعليم/تكنولوجيا) وتوّة ديجيتال تالنتس (التسويق الرقمي) ودي سي اكس (رحلات/تكنولوجيا).



يذكر ان الإمارات العربية المتحدة تحتضن تظاهرة "دبي أكسبو" منذ غرّة أكتوبر 2021 إلى حدود يوم 31 مارس 2022 لأوّل مرّة بالنسبة لبلد عربي وهي تعد أهم تظاهرة دوليّة ويتعلق الأمر بالمعرض العالمي "اكسبو دبي"، الذي ينعقد حول موضوع "تواصل العقول وصنع المستقبل."



