المجلس الأعلى للقضاء يرفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 21:57 قراءة: 0 د, 32 ث
      
عبر المجلس الاعلى للقضاء في بلاغه الصادر، مساء يوم الإثنين 06 ديسمبر 2021، عن رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم، مذكرا ان وجود المجلس في حد ذاته ضمانة أساسية لإستقلال القضاء.

كما أكد المجلس ان إصلاح القضاء ينبغي ان يتم في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الإستثنائية، مؤكدا عزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

وأشار نص البلاغ إلى ان لقاء رئيس الجمهوية اليوم بوفد عن المجلس كان مناسبة للتاكيد على إستقلالية القضاء وللتعبير عن استعداده للقيام بدوره كاملا طبقا لصلاحياته المنصوص عليها بالقانون المحدث للمجلس ووفقا لاحكام الدستور بوصفه الضامن لحسن سير القضاء وإحترام أستقلاله..


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