صفاقس: منتدى أعمال تونسي عماني يبحث فرص الشراكة في قطاعات النسيج والسياحة والصناعات الغذائية والبعث العقاري

Publié le Lundi 06 Decembre 2021 - 20:03 قراءة: 1 د, 28 ث
      
تركزت فعاليات منتدى أعمال بين مؤسسات تونسية وعمانية نظمته، اليوم الاثنين، غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة جنوب الشرقية بسلطنة عُمان،على فرص التعاون والشراكة في قطاعات النسيج والسياحة والصناعات الغذائية والبعث العقاري.

وشكل هذا المنتدى فرصة لتعزيز الشراكة التونسية العُمانية، من خلال لقاءات أعمال وشراكة جمعت عددا من المؤسسات التونسية بشركات من سلطنة عُمان، علما وأن الوفد متكون من 12 رجل وامرأة أعمال.

وفضلا عن النتائج المرتقبة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي المؤسسات الاقتصادية من البلدين، على مستوى المبادلات التجارية والعقود المتوقع إمضاؤها، اتفق الطرفان على تنظيم معرض للمنتوجات التونسية في مسقط عاصمة سلطنة عمان خلال شهر سبتمبر من العام القادم.

كما قدم صاحب مؤسسة تونسية منتصبة في سلطة عمان منذ عشر سنوات تجربة هذه المؤسسة الناجحة والفرص المتاحة للتموقع في هذا البلد، الذي يمكن أن يكون بوابة لسوق أكبر في الدول المتاخمة له، ومنها المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة. وتحدث عن الإمكانيات الكبيرة لتصدير عديد المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية.

واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، رضا الفراتي، أن التقارب بين البلدين في عديد المجالات ولا سيما المجال الثقافي والاجتماعي والروابط المشتركة في اللغة والدين، يجعل التقارب الاقتصادي ممكنا وسهل المنال، مع توفر الإرادة لدى الطرفين لتطوير شراكات اقتصادية ومبادلات تجارية بينهما.
من جهته، ثمن رئيس الوفد العماني، عامر مبارك علي الحجري، الاستعداد والقبول الجيد الذي وجده الوفد من لدن القائمين على الهياكل الرسمية والإقتصادية، ولا سيما غرفة التجارة في صفاقس، بما من شأنه أن ييسر التبادل التجاري ويساعد على تحقيق الأهداف التي أتى من أجلها رجال ونساء الأعمال المكونين للوفد، وذلك في كل المجالات.

وقال إن الطرفين يتطلعان إلى تحقيق استثمارات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين في عديد المجالات، ومنها المجال السياحي والمجال العقاري والمجال الزراعي.

يذكر أن برنامج عمل الوفد العماني في تونس، يشتمل، فضلا عن زيارة ولاية صفاقس، أداء زيارة مماثلة إلى ولاية نابل.

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