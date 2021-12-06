وزيرتا الأسرة التونسية والجزائرية تبحثان، في لقاء عن بعد، وضع برنامج تنفيذي وإقامة معارض مشتركة في مجال المرأة والطفولة

مثّل تطوير سبل التعاون التونسي الجزائري وتبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة لاسيّما التمكين الاقتصادي ومناهضة أشكال العنف والنهوض والإحاطة بالفئات الهشّة محاور الاجتماع الافتراضي بين وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاح موسى، بنظيرتها وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية كوثر كريكو، اليوم الاثنين.



واستعرضت الوزيرتان، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، البرامج والمشاريع التي يتمّ تنفيذها في كلا البلدين في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والفئات الهشّة مع التركيز على المشاريع ذات الاهتمام المشترك على غرار تمكين المرأة اقتصاديا ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز لكل الفئات المجتمعية، إلى جانب البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف كبار السن والطفولة ولاسيما الطفولة المهدّدة.



وعبّرت بلحاج موسى، خلال اللقاء الذي حضره عن بعد إطارات الوزارتين، عن عمق العلاقات الثنائية بين تونس والشقيقة الجزائر والترابط الأخوي بين الشعبين والتعاون المتين بين الحكومتين على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكّدة ضرورة العمل على تفعيل اتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة الموقعة في 18 ديسمبر 2002 والبرامج التنفيذية لسنتي 2004 و2018.

ودعت بالمناسبة إلى توأمة النساء بين صاحبات الأعمال التونسيات والجزائريات ورسم خطة واضحة المعالم ومتعدّدة الأهداف لدفع التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للنساء الرائدات، إضافة إلى تكوين معارض مشتركة للنساء في الوسط الريفي التونسي والجزائري.

من جهتها، أعربت الوزيرة الجزائرية كوثر كريكو عن استعداد بلاها الكامل للتعاون في المجالات المتجانسة والمتقاطعة ذات الاهتمام المشترك على غرار تنظيم معارض مشتركة لتحسين تسويق منتوجات البلدين وتشجيع منتوجات النساء الفلاحات والحرفيات لاسيما النساء في المناطق الريفية.

كما تمّ الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات فنيّة بين مسؤولي الوزارتين لمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة والاستفادة من الإمكانيات وتبادل التجارب والخبرات في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في عدّة جوانب سواء التشريعية أو المؤسساتية أو القطاعية.









