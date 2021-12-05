المنستير: تدشين نصب تذكاري لشهيد المؤسسة الأمنية زياد الصيد وإطلاق اسمه على ساحة وسط مدينة جمال

وات - تم اليوم الأحد، تدشين نصب تذكاري وساحة وسط مدينة جمال بولاية المنستير باسم شهيد المؤسسة الأمنية (الحرس الوطني) زياد الصيد، المولود في 13 سبتمبر 1994 واستشهد يوم 26 أكتوبر 2021 بمدينة بن قردان خلال مقاومته لآفة التهريب وذلك بمناسبة إحياء أربعينيته.

وقد بادر بهذه الحركة النقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير بالتعاون مع معتمدية جمال وبلدية جمال وعدد من مكوّنات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية من بينها الكشافة التونسية، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح.

وانتظم بالمناسبة موكب رسمي وضع خلاله مدير إدارة الحدود البرية بالإدارة العامة للحرس الوطني باقة من الزهور وحضره أفراد من عائلة الشهد والعديد من زملائه من الحرس الوطني ومختلف التشكيلات الأمنية بالجهة ثم تحولوا إلى ضريحه بمقبرة جمال أن وضعوا باقة من الزهور وتلو فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.



وأكد مراد بن صالح حرص النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على عنايتها بالجانب الاجتماعي لعائلات الشهداء وجرحى المؤسسة الأمنية والسجنية قائلا " إنّهم أرادو اليوم التأكيد على أنّهم لن ينسوا أبدا شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل الذود عنه".

ودعا بالمناسبة سلطة الإشراف ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى العناية أكثر بعائلات شهداء المؤسسة الأمنية وبجرحى المؤسسة الأمنية الذين يعانون الأمرين نتيجة ترسانة تشريعية لقوانين بالية لا تعطي الشهيد أو الجريح حقه ولا حق عائلة الشهيد.

وأضاف الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير أنّ معنوياتهم ستظل مرتفعة للقضاء على كلّ المظاهر المخلة بالأمن العام.



