الترجي الجرجيسي - خمس وديات وثلاثة انتدابات " اجنبية" في البرنامج

استانف الترجي الجرجيسي تحضيراته لاياب المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم تحت اشراف لاعبه السابق ومدربه الحالي منير راشد .

ودخل النادي في مشاورات من اجل انتداب ثلاثة لاعبين اجانب لتعزيز الرصيد البشري للفريق.ويؤكد الاطار الفني للنادي بقيادة منير راشد على ان السعى متواصل من اجل انتداب من هو قادر على تقديم الاضافة الحينية للفريق بما يعني ان المنتدبين الجدد سواء من الجزائر او ليبيا او من بلد افريقي اخر يجب ان يكونوا جاهزين كليا منذ المباراة الاولى لمرحلة الاياب مع الاولمبي الباجي

وقال منير راشد في تصريح اعلامي انه تمت برمجة 5 مقابلات ودية قبل ان تستانف البطولة نشاطها منها مباراة مع النادي الافريقي يوم 14 او 15 جانفي المقبل .

ويبحث الترجي الجرجيسي صاحب المركز الثامن و الاخير في المجموعة الثانية ب4 نقاط عن تحسين ترتيبه في سعيه للبقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى.







