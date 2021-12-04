تطورالمقابيض الديوانية بنسبة 2ر17 بالمائة الى موفى نوفمبر 2021

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 11:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تطورت المقابيض الديوانية المستخلصة لفائدة خزينة الدولة الى موفى نوفمبر 2021، بنسبة 17.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 لتبلغ 7614 مليون دينار متجاوزة بذلك التقديرات المدرجة بقانون المالية لسنة 2021.

وحسب الادارة العامة للديوانة، تطورت مؤشرات آجال التسريح الديواني للبضائع من نقاط العبور وفق آليات المنظمة العالمية للديوانة، لتبلغ 0.76 يوما، كما تم تدعيم عدد المؤسسات المتمتعة بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد بـ26 مؤسسة ليبلغ إجمالا 105 مؤسسة اقتصادية.

وفي ما يتعلق بمكافحة التهريب والغش التجاري، تطورت قيمة المحجوزات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 2021، بنسبة 10.8 بالمائة مقارنة مع موفى نوفمبر 2020، اذ تمكنت وحدات الحرس الديواني من رفع 7917 قضية تجاوزت قيمة المحجوزات فيها من بضائع ووسائل نقل 278 مليون دينار.
وأرجعت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، هذا التطور إلى ارتكاز عمل هذه الوحدات على تدعيم الجانب الاستعلامي وتفكيك شبكات التهريب وتجفيف منابع تبييض الأموال.


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