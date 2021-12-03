سوسة: دورة تكوينية في مجال التأمين الذاتي لفائدة مديري ومسيري المؤسسات السياحية بالجهة

وات - انطلقت، اليوم الجمعة، بأحد الفنادق السياحية بجهة القنطاوي بسوسة فعاليات دورة تكوينية في مجال التأمين الذاتي والتوقي من التهديدات والمخاطر الإرهابية لفائدة مديري وعملة النزل والمطاعم السياحية ووكالات الأسفار والأدلاء السياحيين.



وأوضح المندوب الجهوي للسياحة بسوسة، توفيق القايد، في تصريح لـ"وات"، أن هذه الدورة التكوينية تندرج في اطار العمل المشترك بين وزارتي السياحة ووزارة الداخلية من جهة والهياكل المهنية الخاصة بالسياحة من جهة أخرى.



وبيّن ان نخبة من اطارات المصالح الأمنية (شرطة وحرس وطني) والحماية المدنية تؤمن التكوين في هذه الدورة التي تتواصل يومين، مضيفا أن فريق التفقد التابع للمندوبية الجهوية للسياحة بسوسة يقوم بالإشراف على حسن سير هذه الدورة وتوفير سبل نجاحها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة.



