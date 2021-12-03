استفتاء (وات) لافضل الرياضيين 2021 - علي معلول: " اختياري ضمن الخماسي المراهن على الجائزة تشريف وتكليف "

وات - اعرب لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم علي ومدافع الاهلي المصري علي معلول عن سعادته باختياره ضمن الخماسي المرشح للتنافس على جائزة أفضل لاعب كرة قدم تونسي للعام الحالي في الاستفتاء السنوي الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) وعبر عن امله في نيل ثقة الاعلاميين الرياضيين والتتويج بالمسابقة.



وقال علي معلول " تواجدي ضمن قائمة المرشحين في الاستفتاء يترجم المجهودات الكبيرة التي بذلتها خلال هذا الموسم سواء مع المنتخب الوطني في تصفيات كاس امم افريقيا 2022 او ضمن تصفيات كاس العالم 2022 و كذلك ضمن فريقي الاهلي المصري والذي فزت معه بكأس رابطة أبطال أفريقيا علاوة على التألق المحلي وسيطرة الاهلي على الكرة المصرية".



وأضاف معلول ان " اختياري ضمن الخماسي المراهن على الجائزة يعد تشريفا وتكليفا، في نفس الوقت حيث يحملني مسؤولية جسيمة في المستقبل ،واتمنى ان اتواجد بين الثلاثي الأول المتوج باعتبار ما تمثله الجائزة من دفع معنوي هام للاعب خاصة إذا صدر التتويج عن إعلاميين رياضيين محترفين وفي استفتاء رسمي يتمتع بالمصداقية كاستفتاء وكالة (وات) ".



وختم لاعب الأهلي المصري " احمل ذكريات جميلة مع استفتاء "وات"، حيث سبق لي التتويج بأحد دوراته الماضية وأمل ان يعاد هذا التتويج للموسم الحالي ".



وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المرشحين لمسابقة أفضل لاعب العام في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء ضمت كل من الياس السخيري علي معلول و ومحمد علي بن رمضانوهبي الخزري و ،و عيسى العيدوني.

ويشمل الاستفتاء مسابقة رسمية يشارك فيها الصحفيون الرياضيون من كل المؤسسات الاعلامية في تونس ومدربو فرق الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فضلا عن مسابقة مفتوحة للجمهور عبر موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn

وسيتم الاعلان عن النتائج خلال يوم الاعلام الرياضي الوطني الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر الجاري.



