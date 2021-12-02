سيدي بوزيد: عدد من المعطلين عن العمل يحتجون للمطالبة بحقهم في التشغيل

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 16:08 قراءة: 0 د, 38 ث
      
وات - نفذ عدد من المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساحة محمد البوعزيزي بسيدي بوزيد احتجاجا على قرار الغاء قانون التشغيل الاستثنائي عدد 38 لسنة 2020

وبينت المنسقة الجهوية لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في سيدي بوزيد حياة عمامي في تصريح ل(وات)، أن اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالاشتراك مع تنسيقية "الانتداب حقي" لمن طالت بطالتهم ينفد وقفة احتجاجية تحت شعار "ننتظم ونقاوم" للمطالبة بالتشغيل.

واستنكرت عمامي قرار الغاء قانون التشغيل الاستثنائي عدد 38 لسنة 2020 من طرف رئيس الجمهورية وأكدت على رفض المعطلين للبدائل التي تطرح دون تشريك أصحاب الحق المعطلين عن العمل الذين طالت سنوات بطالتهم.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بالحق في التشغيل وتندد بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بالغاء قانون التشغيل الاستثنائي عدد 38 لسنة 2020.


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