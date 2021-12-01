مشروع "جربة وجهة مبتكرة" زيارة افتراضية للمواقع التاريخية والتراثية

دعما للتنمية الثقافية بمختلف جهات الجمهورية وفي اطار المشاريع الثقافية الرقمية المعتمدة من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي يجري انجاز مشروع "جربة وجهة مبتكرة" وهو عبارة عن دليل صوتي وزيارة افتراضية لنحو 25 موقعا تراثيا وتاريخيا بجزيرة الاحلام جربة لفائدة شريحة المكفوفين وضعاف البصر.



وياتي المشروع ضمن مجموعة اخرى من المشاريع التي شرعت جمعية "برايل للتربية والثقافة" في انجازها وتطويرها بدعم من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وذلك باعتماد التقنيات الحديثة والمبتكرة استجابة لحاجيات ذوي الاعاقة البصرية وتمكينهم من فرص اكتشاف الموروث الثقافي الوطني بطريقة رقمية باعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتمثل هاته المبادرة المواطنية والاقتصادية اطارا مناسبا لارساء مقومات المساواة في الحقوق الثقافية بين مختلف الشرائح الاجتماعية في شراكة بين الجمعيات والمؤسسات الناشئة والمبدعين في المجال الرقمي من خلال استهداف اصحاب الاعاقة البصرية من جميع المستويات ومختلف الاعمار بما يمكن ايضا من فتح آفاق ارحب لهاته الفئة من المجتمع لتكون فاعلة في انتاج المحتوى الثقافي الرقمي.



