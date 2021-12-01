متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 1 ديسمبر

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الكاف: تسجيل حالة وفاة بفيروس "كورونا" دون رصد اصابات جديدة



رصدت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيينها اليومي الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا"، حالة وفاة بالفيروس، دون تسجيل إصابات اضافية، بعد تلقيها نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 22 عينة رفعت بتاريخ 29 نوفمبر الفارط.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد، إلى 696 حالة، فيما يستقر عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في حدود 19670 إصابة، منها 19661 خالة تعافي.

وإستقرار،ايضا، عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود مصابين إثنين، وعدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود 09 حالات، تمثل إجمالي الاصابات المسجلة في الجهة خلال ال10 الايام الاخيرة.











مدنين: تواصل تسجيل اصابات بفيروس "كورونا" في صفوف التلاميذ وغلق قسم بمدرسة ابتدائية بميدون



اسفرت نتائج 571 عينة خضعت للتحليل مخبريا وسريعة عن تاكيد 26 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" بولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة اي بنسبة حدوث بلغت 4 فاصل 6 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وتوزعت الاصابات الجديدة، وفق ما افاد به العنز ل(وات) بين 11 حالة بحومة السوق و9 حالات بميدون و4 حالات بسيدي مخلوف واصابتين اثنين بمدنين الجنوبية، ليرتفع اجمالي الاصابات المحلية الى 33270 حالة دون تسجيل اية حالة وفاة جديدة.



وتتواصل الاصابات في صفوف التلاميذ بتسجيل 10 اصابات من بين هذه الاصابات الجديدة منها 4 تلاميذ بحومة السوق و3 تلاميذ بسيدي مخلوف و3 تلاميذ بميدون، ليتقرر غلق قسم بمدرسة ابتدائية بميدون مدة 10 ايام وبذلك يرتفع عدد الاقسام المغلقة الى 3 اقسام بثلاث مؤسسات تربوية، اثنين منها بجزيرة جربة وواحدة بسيدي مخلوف.



وجدد العنز الدعوة الى مزيد الحذر والانتباه واحترام شروط التوقي من فيروس "كورونا" والبروتوكول الصحي داخل المؤسسات التربوية امام خطورة الوضع ودقته.



