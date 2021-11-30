نبيل حجي: قيس سعيد سكّر على الجوارات في الفستيار و فك الكورة وهبط يكوّر وحدو

تعليقا على خطاب الرئيس مساء الاثنين قال النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي ان الخلاف العميق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد هو انه تنكر للدستور وانقلب عليه.وأضاف نبيل حجي " رغم ذلك كحزب التيار يظل سعيد أقرب لنا من النهضة".وتابع نبيل حجي " في العهد السابق كنا نواجه خصما غير نزيه وهو النهضة مضيفا " لكن اليوم قيس سعيد سكّر على الجوارات في الفستيار فك الكورة وهبط يكور وحدو".