نبيل حجي: قيس سعيد سكّر على الجوارات في الفستيار و فك الكورة وهبط يكوّر وحدو

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 21:19 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تعليقا على خطاب الرئيس مساء الاثنين قال النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي ان الخلاف العميق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد هو انه تنكر للدستور وانقلب عليه.
وأضاف نبيل حجي " رغم ذلك كحزب التيار يظل سعيد أقرب لنا من النهضة".
وتابع نبيل حجي " في العهد السابق كنا نواجه خصما غير نزيه وهو النهضة مضيفا " لكن اليوم قيس سعيد سكّر على الجوارات في الفستيار فك الكورة وهبط يكور وحدو".



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