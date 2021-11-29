صفاقس: يوم 10 ديسمبر القادم ...إضراب جهوي عام تحت شعار "يوم غضب"

وات - تقرر تنفيذ إضراب عام بجهة صفاقس، يوم 10 ديسمبر القادم، تحت شعار "يوم غضب"، وذلك على "خلفية مواصلة تجاهل وعدم اكتراث رئاستي الحكومة والجمهورية بالوضع البيئي المتردي الذي تعيش على وقعه جهة صفاقس منذ أكثر من شهرين، والذي بات ينذر بمخاطر صحية وخيمة"، ذلك ما أعلن عنه كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، مساء اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، عقب اجتماع موسع انعقد بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، وضم ممثلي المنظمات الوطنية الأربع بالجهة ،ومجموعة من مكونات المجتمع المدني.



وأوضح، العوادني أن هذا الإضراب الجهوي العام، الذي سيشمل كافة القطاعات العمومية والخاصة، باستثناء تواصل خدمات المرافق الحيوية والصحية، "سيكون مردفا بمسيرة شعبية كبرى مدوية ينخرط فيها جميع أهالي صفاقس للدفاع عن مدينتهم والتصدي للكارثة البيئية والصحية التي تتهددهم، وسيتم بمقتضاه غلق جميع مداخل المدينة"، على حد قوله.



وشدد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على أنه بعد إقرار الإضراب الجهوي العام، والإعلان عن موعده، فإنه سيتم اتخاذ قرارات تصعيدية أكبر، وذلك في حال تواصل صمت رئاستي الحكومة والجمهورية إزاء الكارثة البيئية في صفاقس، والتي من المنتظر أن تتحول الى كارثة صحية، وعدم تدخلهما لإيجاد حل عاجل لرفع الفضلات المكدسة بشوارع وأنهج المدينة.



