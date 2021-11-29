مدنين: اليوم انهاء عملية اخلاء ميناء الكتف من كل المهاجرين غير النظاميين الذين استقبلهم بعد قبول اغلبهم العودة الى بلدانهم

وات - من المنتظر ان تتم اليوم الاثنين عملية انهاء اخلاء ميناء الكتف ببن قردان من ولاية مدنين من كل المهاجرين غير النظاميين الذين استقبلهم اول امس السبت، بعد انقاذهم بسواحل جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، وفق رئيس اللجنة المحلية للهلال الاحمر التونسي ببن قردان عبد الكريم الرقيعي.



واوضح الرقيعي ان اغلب المهاجرين غير النظاميين الذين تم ايواؤهم داخل خيام بميناء الكتف، قبلوا العودة الطواعية الى بلدانهم، وقد نقلتهم المنظمة الدولية للهجرة من الميناء الى المبيتات التي تعود اليها بالنظر في مدنين وجرجيس وتطاوين، الى حين اتمام عملية سفرهم وعودتهم الى بلدانهم على دفعات.



كما ينتظر ان يتم نقل العدد المتبقي من المهاجرين غير النظاميين الذين يعودون بالنظر الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى المبيتات الخاصة بهم لدراسة ملفاتهم وهم من الجنسيات السورية والسودانية والاريترية والصومالية والذين لا يمكنهم العودة الى بلدانهم، وبذلك يتم اخلاء ميناء الكتف من كل المهاجرين الذي استقبلهم اول امس بعد عملية انقاذهم بسواحل مدينة قرقنة بولاية صفاقس.



يذكر ان هذه المجموعة التي ضمت اكثر من 460 مهاجرا غير نظامي من عدة جنسيات عربية وافريقية واسياوية والتي اعتبرها الرقيعي "الاكبر من بين عمليات الانقاذ البحري" قضوا ليلتين بالخيام التي تم تركيزها مؤقتا بميناء الكتف ببن قردان قبل عملية التدقيق في وضعياتهم من قبل المنظمات ذات العلاقة، حيث تدخل الهلال الاحمر التونسي لتقديم 3 وجبات اكل في اليوم وتوفير حاجياتهم من الاغطية والمفروشات والاحاطة النفسية والصحية عبر فريق من المتطوعين مع نقل 20 مهاجرا منهم الى مستشفى بن قردان بقي منهم اثنان فيما غادر البقية المستشفى.



يشار الى ان مكونات المجتمع المدني المحلي ببن قردان عبرت عن استيائها لايواء المهاجرين في مثل تلك الوضعية في اوضاع مناخية صعبة امام عدم وجود فضاء محترم بالجهة ياويهم، مستنكرين عدم ايواء هذه المجموعة بولاية صفاقس وهي الاقرب عند عملية انقاذهم من البحر.







