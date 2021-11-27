البطولة العربية للتجديف الشاطئي - تونس تحرز اللقب ب12 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 18:15 قراءة: 0 د, 45 ث
      
احرزت تونس لقب النسخة الاولى من البطولة العربية للتجديف الشاطئي التي اقيمت على امتداد يومي الجمعة والسبت بالامارات بعد ان سيطرت على سباقات مختلف الاصناف والحصول على 12 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية من مجموع 15 مسابقة.

وتحققت الميداليات الذهبية بواسطة كل من محمد خليل المنصوري وخديجة الكريمي وهالة بلحاج محمد وهاني سبايتية وسارة الزمالي (قارب فردي) وضياء الدين الزغلامي- محمد خليل المنصوري (قارب زوجي رجال) وسارة الزمالي - خديجة الكريمي (قارب زوجي سيدات) وعائشة عبد العزيز - هالة بلحاج محمد (قارب زوجي سيدات) وعائشة عبد العزيز - سارة الزمالي (قارب زوجي سيدات) ومحمد خليل المنصوري - خديجة الكريمي (قارب زوجي مختلط) وبلال الفريقي - هالة بلحاج محمد (قارب زوجي مختلط) وهاني سبايتية - سارة الزمالي ( قارب زوجي مختلط).

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق بلال الفريقي في الفردي و(ضياء الدين الزغلامي - هاني سبايتية) و(محمد ريان - بلال الفريقي) في الزوجي.









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