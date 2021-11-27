جربة: مشاركة 18 دولة في أيام المهندس المعماري الفرنكفوني

تحت شعار "الهندسة المعمارية والتواصل" احتضنت يوم الجمعة جزيرة جربة اشغال ايام المهندس المعماري الفرنكفوني الذي تنظمه طيلة يومين هيئة المهندسين المعماريين بتونس بالتعاون مع فيدرالية المهندسين المعماريين بافريقيا وجمعية المعماريين بجربة.



ويحضر هذا اللقاء رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين ورئيسة فدرالية المهندسين المعماريين بافريقيا اضافة الى مشاركة ممثلين عن 18 دولة منها تونس والجزائر والمغرب ومصر والتشاد والنيجر والصومال والسينغال والكوت دي فوار ونجيريا والمكسيك .



ويندرج تنظيم هذه التظاهرة ضمن الانشطة المبرمجة في اطار فعاليات القمة الفرنكفونية التي تاجل موعد تنظيمها بجزيرة جربة للسنة المقبلة وذلك بهدف تعميق الحوار حول التصورات لمستقبل الهندسة المعمارلاسيما بعد انتشار جائحة كورونا التي طرحت ضرورة تغيير كامل الفضاء الانساني وتحسينه وفق محمد صحبي قرجي عميد المهندسين المعماريين بتونس .

واشار الى ضرورة ارساء تعاون مشترك وتكثبف تبادل الخبرات والتجارب والتفكير الجماعي من اجل تصور جديد للعمارة سواء بالفضاء الداخلي او الخارجي للبناءات ياخذ بالاعتبار الحاجيات المستجدة.

واكد رئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين جوزي لويس كورت ديلغادو ضرورة تعزيز دور المهندس المعماري بعد انتشار جائحة كورونا التي تعتبر حربا بيولوجية خطيرة جدا بما يحتم تكثيف االعمل المتصل بمستقبل العمارة ومستقبل المدن والتفكير في التصاميم الجديدة للمساكن وخاصة بعد ان فرضت الجائحة بقاء افراد العائلة في البيت طيلة فترة الحجر الصحي .



واوضح ان من اهم التحديات المطروحة امام المهندس المعماري العمل على وضع تصاميم للمنازل تتميز بالجمالية والجاذبية وتحترم كل الشروط الصحية الاساسية .

واعلن عن تنظيم الاتحاد في السنة المقبلة لمنتدى ضخم بمدريد حول المساكن الاجتماعية وعن اقرار السنة المقبلة سنة التصميم من اجل الصحة.



