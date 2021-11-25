المؤسسة المالية الدولية مستعدة لمواصلة دعم تونس وتوفير المرافقة الفنية - مسؤولون اقليميون

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالسادة، وليد العبادي المدير الإقليمي المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة المالية الدولية (IFC)التابعة لمجموعة البنك العالمي و Xavier REILLE مدير المنطقة المغاربية وGeorges Josep GHORRA الممثل المقيم للمؤسسة بتونس.



وتم خلال اللقاء التطرق إلى مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون وخاصة منها المتعلق بالدعم الفني في عدد من المجالات على غرار مجال تحسين مناخ الإستثمار وتمويل القطاع الخاص عبر صناديق رأس مال المخاطر وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من البرامج.



وأعرب سمير سعيّد بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة الراهنة التي تعتزم فيها الحكومة التونسية وضع إصلاحات هيكلية لدفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو.



من جانبهم جدّد مسؤولو المؤسسة المالية الدولية (IFC) الإستعداد لمواصلة دعم تونس وتوفير المرافقة الفنية الضرورية في المجالات ذات الأولوية وخاصة منها مجال الإستثمار بما يساعد البلاد على تحقيق انتقال إقتصادي ناجع ومستدام.



