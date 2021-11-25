الرابطة الثانية - تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

السبت 27 نوفمبر

-- المجموعة الاولى

2 مارس بصفاقس - س 14

الملعب الصفاقسي - النجم الرادسي حسام بولعراس

بنبلة - س 14

نادي بنبلة - اولمبيك مدنين مراد الجربي

اريانة - 14

الملعب التونسي - القلعة الرياضية وليد البناني

-- المجموعة الثانية

حومة السوق - س 14

جمعية جربة - امل جربة فرج عبد اللاوي

القيروان - س 14

شبيبة القيروان - كوكب منزل نور مجدي بلاغة

العمران - س 14 (دون حضور الجمهور)

الاولمبي للنقل - جندوبة الرياضية محمد علي قروية

الاحد 28 نوفمبر

-- المجموعة الثالثة

قابس - س 14

مستقبل قابس - هلال مساكن احمد الذوادي

سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل المحمدية محمود قصيعة

المهدية - س 14

مكارم المهدية - مستقبل وادي الليل نبيل حمادي

-- المجموعة الرابعة

طبرقة - س 14

مرجان طبرقة - سكك الحديد الصفاقسي باديس بن صالح

قربة - س 14

النادي القربي - الملعب القابسي ايمن النصري

بن عروس - س 14

سبورتينغ بن عروس - قوافل قفصة مجدي بلحاج علي



