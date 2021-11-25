الرابطة الثانية - تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
السبت 27 نوفمبر
-- المجموعة الاولى
2 مارس بصفاقس - س 14
الملعب الصفاقسي - النجم الرادسي حسام بولعراس
بنبلة - س 14
نادي بنبلة - اولمبيك مدنين مراد الجربي
اريانة - 14
الملعب التونسي - القلعة الرياضية وليد البناني
-- المجموعة الثانية
حومة السوق - س 14
جمعية جربة - امل جربة فرج عبد اللاوي
القيروان - س 14
شبيبة القيروان - كوكب منزل نور مجدي بلاغة
العمران - س 14 (دون حضور الجمهور)
الاولمبي للنقل - جندوبة الرياضية محمد علي قروية
الاحد 28 نوفمبر
-- المجموعة الثالثة
قابس - س 14
مستقبل قابس - هلال مساكن احمد الذوادي
سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل المحمدية محمود قصيعة
المهدية - س 14
مكارم المهدية - مستقبل وادي الليل نبيل حمادي
-- المجموعة الرابعة
طبرقة - س 14
مرجان طبرقة - سكك الحديد الصفاقسي باديس بن صالح
قربة - س 14
النادي القربي - الملعب القابسي ايمن النصري
بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - قوافل قفصة مجدي بلحاج علي
السبت 27 نوفمبر
-- المجموعة الاولى
2 مارس بصفاقس - س 14
الملعب الصفاقسي - النجم الرادسي حسام بولعراس
بنبلة - س 14
نادي بنبلة - اولمبيك مدنين مراد الجربي
اريانة - 14
الملعب التونسي - القلعة الرياضية وليد البناني
-- المجموعة الثانية
حومة السوق - س 14
جمعية جربة - امل جربة فرج عبد اللاوي
القيروان - س 14
شبيبة القيروان - كوكب منزل نور مجدي بلاغة
العمران - س 14 (دون حضور الجمهور)
الاولمبي للنقل - جندوبة الرياضية محمد علي قروية
الاحد 28 نوفمبر
-- المجموعة الثالثة
قابس - س 14
مستقبل قابس - هلال مساكن احمد الذوادي
سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل المحمدية محمود قصيعة
المهدية - س 14
مكارم المهدية - مستقبل وادي الليل نبيل حمادي
-- المجموعة الرابعة
طبرقة - س 14
مرجان طبرقة - سكك الحديد الصفاقسي باديس بن صالح
قربة - س 14
النادي القربي - الملعب القابسي ايمن النصري
بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - قوافل قفصة مجدي بلحاج علي
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