وزارة التجارة: رفع 12239 مخالفة منذ انطلاق البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية

ارتفعت الحصيلة الجملية للمخالفات الاقتصادية منذ انطلاق البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات يوم 15 اكتوبر 2021، الى 12239 مخالفة اقتصادية، تعلقت خاصة بتجاوز الاسعار وممارسات احتكارية وتلاعب بالمواد المدعمة وإخلالات بشفافية ونزاهة المعاملات.



وافادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها، الأربعاء، انه تم اقتراح 160 عقوبة إدارية وحجز كميات هامة من المواد منها خاصة 1892 طن من الخضر والغلال، و819 طن من المواد الغذائية (منها 631 طن مشتقات حبوب مدعمة)، و1,72 مليون بيضة، و23412 لتر من الزيت النباتي المدعم.



كما وقع حجز 8,9 طن من لحوم الدواجن و 350 طن من المواد العلفية و الأسمدة، إضافة الى 103 ألف علبة تبغ و438 طن و 38 ألف قطعة من مواد البناء، اسمنت، آجر، حديد، و 623 ألف قطعة من مواد غذائية مختلفة.



وأسفرت الحصيلة الأولية لتنفيذ البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، وفق نفس المصدر، عن رفع 396 مخالفة اقتصادية وحجز 22,6 طن من المواد الغذائية، و02 طن من المواد العلفية، و1585 علبة تبغ، و 3808 قطعة من مواد مختلفة.



وتمثلت أهم العمليات الرقابية النوعية المسجلة بنفس التاريخ، في حجز 1,25 طن من المواد الغذائية بولاية نابل، و02 طن من المواد العلفية و 430 علبة تبغ بولاية الكاف، و28 وحدة من مواد مختلفة بولاية القصرين،و3780 وحدة من مواد مختلفة بولاية قفصة،و12 طن من المواد الغذائية بولاية قابس.



وافادت الوزارة انه من بين المواد الاخرى المحجوزة في اطار عمليات الرقابة، 9,37 طن من المواد الغذائية بولاية مدنين، و230 علبة تبغ بولاية سليانة، و 375 علبة تبغ بولاية بنزرت، و550 علبة تبغ من طرف الإدارة المركزية.



