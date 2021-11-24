اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بأحياء  الغزالة والصحة والصحافة ورياض الاندلس غدا الخميس

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 14:33 قراءة: 0 د, 28 ث
      
سيتم تسجيل إضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الخميس ،25 نوفمبر 2021 ، بأحياء الغزالة والصحة و الصحافة ورياض الأندلس ونهج المواصلات من ولاية أريانة.

ويعود هذا الخلل، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء، عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، إلى الأشغال التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على شبكتها يوم غد الخميس ، مما سينجر عنه توقف تشغيل محطة الضخ المزودة للخزان الرئيسي بحي الغزالة
ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا مساء اليوم ذاته، بعد نهاية الأشغال وإرجاع التيار الكهربائي لهذه المحطة .




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