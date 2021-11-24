اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بأحياء  الغزالة والصحة والصحافة ورياض الاندلس غدا الخميس

سيتم تسجيل إضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الخميس ،25 نوفمبر 2021 ، بأحياء الغزالة والصحة و الصحافة ورياض الأندلس ونهج المواصلات من ولاية أريانة.



ويعود هذا الخلل، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء، عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، إلى الأشغال التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على شبكتها يوم غد الخميس ، مما سينجر عنه توقف تشغيل محطة الضخ المزودة للخزان الرئيسي بحي الغزالة

ومن المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا مساء اليوم ذاته، بعد نهاية الأشغال وإرجاع التيار الكهربائي لهذه المحطة .









