الرابطة 1 - الجولة السابعة - النتائج والهدافون

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 16:19 قراءة: 1 د, 47 ث
      
فيما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:

--المجموعة الأولى
-الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب حمام سوسة
اما حمام سوسة 3 غريج أيوبي (48) ومصعب ساسي (50) وامين الخلوفي (83)
اتحاد تطاوين 1 مؤمن الرحماني (10)

ملعب المنزه
الترجي الرياضي 3 موسى كوناتي (11) وفوسيني كوليبالي (44) وفاروق ميموني (48)
نجم المتلوي 0

-الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 اشرف بودرامة (35)
اتحاد بن قردان 2 لسعد الجزيري (20 و42)
ملعب سليمان
نادي حمام الانف 1 نسيم شاشية (86)
النادي الصفاقسي 2 ايمن الحرزي (11) ض ج ومحمد صولة (80)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1 - الترجي الرياضي 13 6 4 1 1 9 3
- النادي الصفاقسي 13 7 4 1 2 7 4
3- اتحاد بن قردان 11 7 3 2 2 7 6
4- النادي البنزرتي 10 7 3 1 3 7 7
- اتحاد تطاوين 10 7 3 1 3 9 10
6- أمل حمام سوسة 8 6 2 2 2 6 5
7- نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 9
8 - نادي حمام الأنف 4 7 1 1 5 7 12

--المجموعة الثانية
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية
مستقبل الرجيش 2 حسام السويسي (13 ض ج) وأحمد حاضري (70)
مستقبل سليمان 2 محمد علي بن حمودة (45 ض ج) وحمزة المبروك (57)
ملعب باجة
الاولمبي الباجي 0
النجم الساحلي 0

الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة
هلال الشابة 1 عمر كوناتي (77)
النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (54)
ملعب بن جنات المنستير
الترجي الجرجيسي صفر
الاتحاد المنستيري 1 عصمان واتارا (71)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1 - الاتحاد المنستيري 17 7 5 2 0 7 1
2- النادي الافريقي 12 7 3 3 1 5 3
3- مستقبل الرجيش 10 7 2 4 1 7 6
4- هلال الشابة 8 7 2 2 3 4 5
5-الأولمبي الباجي 7 7 2 1 4 5 6
6- مستقبل سليمان 6 6 1 3 2 3 4
7- النجم الساحلي 6 6 1 3 2 3 5
8- ترجي جرجيس 4 7 0 4 3 1 5


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