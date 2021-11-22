الرابطة 1 - الجولة السابعة - النتائج والهدافون

فيما يلي نتائج مقابلات الجولة السابعة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:



--المجموعة الأولى

-الاثنين 22 نوفمبر 2021



ملعب حمام سوسة

اما حمام سوسة 3 غريج أيوبي (48) ومصعب ساسي (50) وامين الخلوفي (83)

اتحاد تطاوين 1 مؤمن الرحماني (10)



ملعب المنزه

الترجي الرياضي 3 موسى كوناتي (11) وفوسيني كوليبالي (44) وفاروق ميموني (48)

نجم المتلوي 0



-الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 اشرف بودرامة (35)

اتحاد بن قردان 2 لسعد الجزيري (20 و42)

ملعب سليمان

نادي حمام الانف 1 نسيم شاشية (86)

النادي الصفاقسي 2 ايمن الحرزي (11) ض ج ومحمد صولة (80)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1 - الترجي الرياضي 13 6 4 1 1 9 3

- النادي الصفاقسي 13 7 4 1 2 7 4

3- اتحاد بن قردان 11 7 3 2 2 7 6

4- النادي البنزرتي 10 7 3 1 3 7 7

- اتحاد تطاوين 10 7 3 1 3 9 10

6- أمل حمام سوسة 8 6 2 2 2 6 5

7- نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 9

8 - نادي حمام الأنف 4 7 1 1 5 7 12



--المجموعة الثانية

الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب خواجة المهدية

مستقبل الرجيش 2 حسام السويسي (13 ض ج) وأحمد حاضري (70)

مستقبل سليمان 2 محمد علي بن حمودة (45 ض ج) وحمزة المبروك (57)

ملعب باجة

الاولمبي الباجي 0

النجم الساحلي 0



الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب الشابة

هلال الشابة 1 عمر كوناتي (77)

النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (54)

ملعب بن جنات المنستير

الترجي الجرجيسي صفر

الاتحاد المنستيري 1 عصمان واتارا (71)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1 - الاتحاد المنستيري 17 7 5 2 0 7 1

2- النادي الافريقي 12 7 3 3 1 5 3

3- مستقبل الرجيش 10 7 2 4 1 7 6

4- هلال الشابة 8 7 2 2 3 4 5

5-الأولمبي الباجي 7 7 2 1 4 5 6

6- مستقبل سليمان 6 6 1 3 2 3 4

7- النجم الساحلي 6 6 1 3 2 3 5

8- ترجي جرجيس 4 7 0 4 3 1 5





