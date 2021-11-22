توزر: بلوغ مشروع تربية الأسماك في المياه العذبة لفائدة ثمانية من الفلاحين الشبان مراحله الأخيرة

وات - يبلغ مشروع تربية الأسماك في المياه العذبة لفائدة ثمانية من الفلاحين الشبان بمنطقة عين الكرمة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر، مراحله الأخيرة هذه الايام، حيث يتم الاستعداد لاختتامه بعد أن تم تمكين المنتفعين من دورات تكوين واعداد فني لمساعدتهم على إنجاح التجربة.



ويتم تمويل المشروع عن طريق الجمعية الإيطالية "البو" وينفذ بالشراكة مع جمعية النهوض بالتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي وبدعم فني من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر حيث يخضع المنتفعون حاليا لتكوين في مجال صنع الأغذية من مخلفات النخيل والتمور وكافة مخلفات الواحة ويتم رحيه وتحليله للتعرف على المواد المكونة له ومدى ملاءمته للأغذية المستعملة للأسماك بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج بالنسبة إليهم.



وكان المشروع انطلق منذ تسعة أشهر بحسب رئيس جمعية النهوض بالتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي أمين بن عثمان، من خلال مجموعة من الأنشطة انتفع بها الفلاحون الشبان بتمكين كل منتفع منهم بحوالي ألفي سمكة من الحجم الصغير واخضاعهم لسلسلة من الدورات التكوينية النظرية والتطبيقية داخل مقاسمهم بواحة عين الكرمة وبمركز الاحياء المائية بحامة قابس ولدى مربي أسماك في ولاية صفاقس.



وبين رئيس الجمعية أنه تم إطلاق ألفي سمكة لدى كل مربي في أحواض الماء الموجودة بمقاسمهم وتمكينهم من معدات تتمثل في قنوات وربطها بالأحواض، وشباك لتغطية أحواض تربية الأسماك بغاية توفير موارد مالية إضافية للفلاحين وخلق فرص ترويج هذا المنتج على المستوى المحلي، الى جانب ما توفره تربية الأسماك من تحسين جودة مياه الري في الواحة وتحسن مردودية الواحة كما وكيفا.



وأضاف أنه قبل اختتام المشروع بصفة نهائية يتم الاشتغال حاليا على تحسين قدرات المربين في مجال التسويق، ملاحظا أنه لم يتم الانطلاق حتى الآن في عمليات التسويق نظرا لصغر حجم الأسماك، وسيتم بعد وصولها الى حجم معين الشروع في التسويق سواء على مستوى معتمدية تمغزة أو كامل ولاية توزر.



