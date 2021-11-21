مدنين: منصّة اللحوم الحمراء في بن قردان مشروع نموذجي يتواصل تنفيذه إلى غاية 2023

Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 - 14:46 قراءة: 1 د, 14 ث
      
بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز منصة اللحوم الحمراء في معتمدية بن قردان 20 بالمائة على ان تتواصل حتى سنة 2023 باعتمادات جملية تبلغ 10 ملايين دينار مموّلة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في اطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة الذي يتواصل تنفيذه في ولاية مدنين منذ سنة 2016 وفق ما ذكرته سلمى الجلوالي منسّقة مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة.

ويهدف هذا المشروع النموذجي الأوّل من نوعه في تونس الى تطوير قطاع اللحوم الحمراء وتثمين المنتجات الحيوانية للجهة التي تعتبر ولاية منتجة للمجترات الصغرى ولحوم الابل تزود عدة ولايات اخرى حيث تعدّ 11 ألف راس إبل حسب معطيات مندوبية التنمية الفلاحية في مدنين.

ويهدف المشروع الى اسناد لاول مرة في تونس تسمية المطابقة للمنشا للحوم الابل بعد اخضاعها لعدة شروط وهو ما يعطيها قيمة إضافية عالية وتسويقا اكثر وفق ما لأكّدته سلمى الجلوالي، موضّحة ان هذا المشروع سيوفر طاقة استيعاب كبرى من اللحوم تبلغ ادناها 150 راس مجترات صغرى و50 راس ابل في اليوم وقادر على ان يفوق ذلك بكثير .
وتواصل بلدية بن قردان اعداد استراتيجية تصرف في هذه المنصة بالتواصل مع عدة شركاء بما يضمن الاستغلال الافضل له واعطائه الجدوى اللازمة والاستفادة به وطنيا ودوليا وخاصة مع دول الجوار.

وتتضمن منصة اللحوم الحمراء ببن قردان مسلكين للذبح أحدهما للمجترات الصغرى والاخر للابل وسلسلتي انتاج وقاعة تبريد واخرى لتقطيع اللحوم وتصنيفها اما استغلالها فينتظر أن يتمّ عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص بعد ان يتم إسناده الى بلدية بن قردان حيث سيفتح قريبا طلب ترشّحات للخواص لاستغلال وادارة المنصة وفق ما ذكرته منسّقة المشروع.

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